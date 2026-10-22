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Letošní rok má patřit ohebným mobilům. Prodeje táhnou Samsung a Apple

Jakub Karásek
Jakub Karásek 22. 10. 13:30
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Samsung Galaxy Z Fold 8
  • V letošním roce se prodá rekordní množství ohebných telefonů
  • Naznačují to meziročně zvýšené dodávky flexibilních displejů
  • Hlavními tahouny jsou Samsung Galaxy Z Fold 8 a Apple iPhone Duo

Smartphony kvůli současné paměťové krizi zdražují a zájem o ně je čím dál menší, jenom v minulém kvartále dodávky meziročně klesly o 20 procent. Jedna skupina telefonů se ale tomuto trendu vymyká – o ohebné telefony je v letošním roce nebývalý zájem a podle předběžné prognózy by mohly jejich dodávky na konci roku stanovit nový rekord. Alespoň to naznačují dodávky ohebných displejů.

Nový formát skládaček probudil celé odvětví

Agentura Omdia se ve svém posledním reportu zveřejnila poměrně neobvyklou statistiku dodávek ohebných displejů do skládacích telefonů. Ty mají být v letošním roce rekordní – Omdia předpovídá, že letos bude na trh dodáno 29 milionů displejů pro ohebné smartphony, což by znamenalo meziroční nárůst o 44 procent.

Dodávky displejů do ohebných smartphonů
Dodávky displejů do ohebných smartphonů

Tento nárůst výrazně kontrastuje s předchozím obdobím, kdy mezi lety 2024 a 2025 došlo k poklesu dodávek o 12 procent. To znamená, že současná generace skládaček má větší prodejní potenciál a trh s ohebnými smartphony stále ještě nenarazil na svůj strop.

Podle Omdia může za oživení trhu nový formát ohebných smartphonů s širšími displeji – obrazovky pro tyto modely údajně mohou tvořit až 44 procent dodávek všech ohebných displejů, přičemž hlavními tahouny jsou smartphony Samsung Galaxy Z Fold 8 a Apple iPhone Duo.

Displeje pro oba tyto telefony vyrábí společnost Samsung Display, která si tak v letošním roce upevní svoji dominantní pozici na trhu – patřit jí má 66 procent. Ostatním výrobcům (BOE, China Star, Tianma nebo Visinox) tržní podíl klesne, byť dodávky obrazovek v absolutních číslech mohou být stejné nebo dokonce vyšší než loni.

Podíl jednotlivých výrobců
Podíl jednotlivých výrobců

Omdia předpovídá, že trh s ohebnými smartphony se v příštím roce ještě více „rozjede“, a to kvůli zvýšenému zájmu čínských zákazníků, kteří zatím ke skládačkám zaujímají konzervativní postoj. Hlavním hybatelem odvětví na tamním trhu je společnost Huawei, ostatní značky by se měly více zapojit v příštím roce. Omdia odhaduje, že v roce 2027 bude ještě větší hlad po telefonech s širokými ohebnými displeji – jejich podíl by měl překročit 60 procent.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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