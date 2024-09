Lepší než iPhone? Jony Ive potvrdil, že s OpenAI pracuje na revolučním produktu

Jony Eve pracuje na unikátním zařízení využívajícím umělé inteligence

Legendární designer to potvrdil v rozhovoru pro New York Times

Na konkrétní detaily si nicméně ještě budeme muset počkat

Legendárního britského designéra Jonyho Ivea jistě zná každý fanoušek moderních technologií, především z dob jeho spolupráce s Applem, kde vytvořil řadu ikonických produktů. V Cupertinu ale už nějakou dobu nepracuje, namísto toho se věnuje vlastním projektům. O jeho dalším výtvoru se už hezkých pár let spekuluje, přičemž řada informací naznačovala, že se bude týkat umělé inteligence a především té od společnosti OpenAI. Jak se nyní ukázalo, zvěsti byly pravdivé.

Jony Ive pracuje na tajemném projektu

Jony Ive potvrdil, že spolupracuje s generálním ředitelem společnosti OpenAI Samem Altmanem na projektu hardwaru s umělou inteligencí. Potvrzení přišlo dnes v rámci profilového rozhovoru v deníku The New York Times, téměř rok poté, co se poprvé objevily informace o možnosti spolupráce mezi Altmanem a dlouholetým designérem společnosti Apple. O projektu zatím neznáme mnoho podrobností. Ive se údajně s Altmanem seznámil prostřednictvím Briana Cheskyho, generálního ředitele Airbnb, a podnik financují Ive a Emerson Collective, společnost Laurene Powell Jobsové.

Times uvádí, že do konce roku by mohl získat 1 miliardu dolarů (cca 22 miliard korun), ale nezmiňuje se o Masayoshi Sonovi, generálním řediteli SoftBank, o kterém se loni proslýchalo, že do projektu investoval 1 miliardu dolarů. V současné době má projekt pouze 10 zaměstnanců, ale patří mezi ně Tang Tan a Evans Hankey, dva klíčoví lidé, kteří s Ivem pracovali na iPhonu. Podle zprávy vede návrh zařízení Iveho firma LoveFrom. Tým nyní údajně pracuje v kancelářské budově v San Francisku, která je součástí pásu nemovitostí za 90 milionů dolarů, jež Ive zakoupil na jednom městském bloku.

Times uvádí, že Ive a Altman diskutovali o tom, „jak generativní umělá inteligence umožnila vytvořit nové počítačové zařízení, protože tato technologie může pro uživatele udělat mnohem více než tradiční software“ díky své schopnosti zpracovávat složité požadavky. V loňském roce se spekulovalo o tom, že je inspirována technologií dotykových displejů a původním iPhonem.

Na konkrétnější informace si nicméně ještě budeme muset počkat. Spoluzakladatel společnosti LoveFrom Marc Newson řekl deníku Times, že konkrétní podoba zařízení s AI a datum jeho uvedení na trh je teprve v přípravě.