Chystá se hardware pro AI! Prsty v něm má Jony Ive, šéf OpenAI i Microsoft

Jony Ive se Samem Altmanem z OpenAI připravují nový hardware pro umělou inteligenci

Financování řeší ředitel SoftBank Masayoshi Son i samotný Microsoft

Pokud Apple přijde s vlastním AI řešením, Ive bude stát na straně konkurence

Jony Ive je jednou z důležitých osobností v historii společnosti Apple. Navrhl dnes již kultovní iMac G3 s průsvitným šasi. Zásadní roli měl i při tvorbě iPodu a nebo prvního iPhonu. Podílel se ale také na celkové koncepci Apple Parku, který byl otevřen v roce 2017.

Ačkoliv Ive v Applu sehrál zásadní roli, v roce 2019 společnost opustil a založil si vlastní designérské studio LoveFrom, s kterou později pracoval například pro Airbnb nebo Ferrari. Nyní se podle posledních zpráv chystá naskočit do vlny rozmachu AI a o novém projektu jedná s ředitelem OpenAI Samem Altmanem.

Podle serveru The Information Altman s Ivem připravují jakýsi hardware pro umělou inteligenci. Bohužel se zatím neví, o co konkrétně by mělo jít. Zajímavé ale je, že do těchto rozhovorů je zatažen i investor a ředitel společnosti SoftBank Masayoshi Son. A není jediný. Podle zdroje už OpenAI na nový projekt získala prostředky v hodnotě 11 miliard dolarů. Svůj díl do projektu prý vložil i Microsoft. Nemalé prostředky ale investoval také do společnosti OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT.

Jony Ive jako budoucí konkurence Applu?

Podle některých zpráv na podobném softwaru pracuje i Apple. Agentura Bloomberg ale zmiňuje, že Apple zvažuje také dohodu s OpenAI na využívání jejich technologií. Ve výsledku se ale můžeme dočkat situace, kdy Jony Ive bude pracovat na produktu v přímé konkurenci k Applu nebo v licenci Applu. Ive pro Apple pracoval více než 20 let a proslýchá se, že pomáhal s vývojem některých produktů i po svém odchodu. Mělo jít o AirPods Max nebo M1 iMac.