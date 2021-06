Lenovo ukázalo šílené příslušenství pro počítače. Nechybí korková klávesnice a bezdrátová nabíječka

Čínská firma Lenovo je známá především pro své notebooky a počítače, ke kterým je nicméně potřeba mít také adekvátní příslušenství. Právě na něj se Lenovo zaměřilo a ukázalo hned několik novinek, u nichž se časem může ukázat, že šlo o velmi progresivní krok.

Bezdrátové nabíjení se v případě mobilních telefonů stává standardem. Proto se Lenovo rozhodlo přenést tuto technologii také na notebooky (a to nejen ty své), jež chce nabíjet skrze bezdrátovou podložku Go Wireless Charging Kit.

Kdo by čekal běžnou Qi technologii, spletl by se, neboť Lenovo vsadilo na Energy Square. Nabíječka se skládá ze dvou částí – bezdrátové podložky a přijímače. Zatímco podložku zapojíte do zástrčky, přijímač je nutné zapojit skrze nabíjecí port USB-C.

Bezdrátová nabíječka Go Wireless Charging Kit zvládne napájet 13-14″ nedotykové notebooky až 65W při účinnosti 93 procent a funguje jak se zařízeními s Windows, tak macOS. Za nabíječku si Lenovo řekne o 140 dolarů (cca 3 000 korun) a dostupná bude v říjnu.

Kromě nabíječky představilo Lenovo také další příslušenství z řady Go Wireless. Nejvíce pozornosti vzbudila ergonomická klávesnice a myš, jež jsou kromě běžných plastů vyrobeny také z korku. Až na použité materiály nevybočuje příslušenství nikterak z běžného průměru.

Go Wireless Vertical Mouse dosahuje citlivosti až 2 400 DPI a stejně jako Go Wireless Split Keyboard je napájena skrze dvojici AA baterií a připojena k počítači skrze 2,4GHz dongle. Za myš zaplatíte sympatických 50 dolarů (cca 1 000 korun), klávesnice poté vyjde na 90 dolarů (cca 1 900 korun).