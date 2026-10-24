Legendární Wii Sports je zpátky na scéně, tentokrát pro Nintendo Switch 2

- Sportovní hry a Nintendo mají dlouhou historii
- Nejnovější přírůstek Wii Sports Resort navazuje na silnou tradici
- Také tentokrát se můžete těšit na řadu povedených sportovních miniher
Wii Sports zaujímá v historii Nintenda významné místo – jedná se o nejprodávanější hru, jakou japonská firma kdy vytvořila, která překvapivým způsobem pronikla do popkultury a jejíž úspěch pomohl oživit Nintendo po období pozvolného úpadku. Zároveň odstartovala jednu z nejdůležitějších a nejskromnějších herních sérií giganta z Kjóta. Ačkoli se následující sportovní tituly od Nintenda nikdy neprodávaly tak dobře jako původní Wii Sports, staly se nedílnou součástí každé nové konzole, podobně jako nové Mario Kart či Pokémoni. A nyní má i Switch 2 svou vlastní verzi s názvem Nintendo Switch Sports Resort, která se může řadit mezi ty nejlepší.
Wii Sports Resort nabízí 12 povedených sportovních miniher
Podstata hry je stejná jako vždy: nabízí vám řadu sportovních aktivit, přičemž ne všechny jsou sporty v pravém slova smyslu, jejichž hraní vyžaduje nějakou formu pohybového ovládání. To znamená mávat ovladačem Joy-Con, například abyste simulovali použití tenisové rakety, nebo hodili bowlingovou kouli. Celkem je zde 12 sportů, mezi kterými jsou značné rozdíly. K již zmíněným oblíbeným klasikám, jako je tenis a bowling, se přidávají například skateboarding, palcové zápasy a pilotování letadla. To, co dělá tuto hru tak úspěšnou, je její jednoduchost. Téměř každou činnost si člověk osvojí neuvěřitelně snadno.
Wii Sports Resort vyniká jako zážitek ve stylu arkádových her – je to přesně ten typ hry, kterou vytáhnete, když máte doma přátele a chcete se trochu pobavit. Z jednoduchosti miniher existují některé výjimky, jako například basketbal či stolní tenis, které je poměrně těžké zvládnout tak, abyste v nich dominovali. V rámci titulu Sports Resort je však sportovních miniher natolik dost, že si téměř jistě najdete několik oblíbených, u kterých zůstanete.
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Jedním z hlavních klíčů k úspěchu Nintenda v éře konzole Switch byla bezesporu důslednost. I uprostřed bouřlivého období, které prožívá herní průmysl jako celek, se firmě podařilo vydávat hry v pravidelném tempu, z nichž mnohé se těšily překvapivě dlouhé životnosti. Největší hity Nintenda nejsou vždy ty, které byste očekávali. Kupříkladu první díl Nintendo Switch Sports se prodal v počtu více než 18 milionů kopií a překonal tak oblíbené tituly jako Super Mario Bros. Wonder a Splatoon 3.