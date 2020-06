Lákavé nabídky na Google Play: přehled aplikací a her, které jsou dočasně zdarma (6. díl)

Google Play je obří obchod s aplikacemi pro zařízení s operačním systémem Android. Stejně jako v běžných obchodech, i tady se občas objeví akční nabídky a dnes vám dáme tipy na ty nejlepší. Opět je k dostání velké množství her a aplikací zdarma a další jsou k dostání s výraznou slevou.

Hry ve slevě

Jste herní nadšenci? Věříte si v této oblasti jako nikdo jiný? Vyzkoušejte hru Games Logo Quiz. Ta slibuje velké množství her, které máte za úkol poznat. V případě, že nebudete vědět, můžete využít nápovědu nebo screenshot z prostředí hry. Sleva 60 korun je sice výrazná, ale i tak za tuto hru dáte 90 Kč. Pokud jste ale praví hráči, asi vás ani vyšší cena neodradí.

Simulátor koz je velmi oblíbenou ságou herních titulů a jeho tvůrci se je nyní rozhodli na omezenou dobu hromadně zlevnit. Všechny hry najdete pod tímto odkazem a níže budou vybrány pouze dvě pro obnovení mysli. Každý z nás aspoň jednu z těchto her znal nebo o ní alespoň slyšel. A pro ty, kteří to ještě nehráli, je nyní díky slevě vhodná doba to zkusit.

Ani v dnešním výběru nemůže chybět zlepšovák pro výuku angličtiny. Postupně procházíte různými úrovněmi tohoto jazyka a díky tomu byste se v něm měli zlepšit. Aplikace je stále aktualizovaná a vývojář se o ni příkladně stará. Cena spadla o zhruba na polovinu a aktuálně stojí 160 Kč.