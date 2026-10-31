Kupujete notebook, který nikdy neopustí stůl? Mac mini může dávat větší smysl

- Mac mini zvládne úpravy fotek i střih videa a pohodlně se vejde vedle monitoru
- Monitor, klávesnici a myš od Applu kupovat nemusíte; často poslouží vybavení, které už máte
- Velká skříň má pořád výhodu při hraní a pozdější výměně součástek
Když doslouží domácí počítač, monitor často pořád dobře funguje a oblíbenou klávesnici také není důvod vyhazovat. Nástupce staré bedny přitom už nemusí zabírat místo pod stolem: Mac mini se vejde vedle monitoru a podobně malé počítače se prodávají i s Windows. Velký obraz a pohodlné ovládání vám zůstanou, jen bude snazší pod stolem vysát.
Současný Mac mini má půdorys necelých 13 × 13 centimetrů a podle konfigurace stojí zhruba od 26 tisíc korun za základní M6 po 48 tisíc za verzi s M5 Pro. Na první pohled může působit jako počítač, který stačí jen na vyřizování e-mailů a sledování filmů, zvládne ale i náročnější práci. Důvodem pro velkou skříň dnes bývají spíš hry, nároky konkrétních programů a možnost pozdější výměny součástek.
Mac mini zvládne i Photoshop a střih videa
Apple ve vlastních čipech spojuje procesor i grafiku, která má dost výkonu také na běžné úpravy fotek a střih videa. Mac mini tak pro tyto úlohy nepotřebuje samostatnou grafickou kartu, která by ve skříni zabírala další místo. Podobnou úsporu umožňují i procesory s integrovanou grafikou v malých počítačích s Windows, často převzaté z notebooků.
Větší změnou než zmenšení počítače je u Macu přechod na macOS. Word, webový prohlížeč nebo Photoshop mají verze pro oba systémy, u specializovaného pracovního programu to ale samozřejmost není. Pokud váš pracovní den stojí na aplikaci dostupné jen pro Windows, zmenšit počítač můžete i bez změny systému. Na mini PC s Windows a procesorem od AMD nebo Intelu spustíte stejné programy jako na velkém počítači, takže se kvůli úspoře místa nemusíte učit pracovat znovu.
Monitor od Applu není povinná výbava
Mac mini vypadá na produktových fotografiích nejlépe vedle drahého Studio Displaye. Doma k němu ale klidně můžete připojit monitor, který dosud sloužil u PC. Běžný model s HDMI zapojíte přímo, pro DisplayPort poslouží odpovídající kabel nebo adaptér do USB-C. Stejně tak nepotřebujete Magic Keyboard a Magic Mouse jen proto, že jste koupili počítač s jablkem.
Současný Mac mini ovšem nemá klasické obdélníkové USB-A. Pokud do něj chcete připojit starší klávesnici, myš nebo jejich bezdrátový přijímač, pomůže redukce či USB rozbočovač. Příslušenství s Bluetooth spárujete přímo. To je mnohem menší změna než nákup kompletní nové výbavy.
Právě při zachování monitoru a příslušenství dává malý stolní počítač dobrý smysl. Proti nákupu notebooku neplatíte za další vestavěný displej, klávesnici a baterii, které by u stálého pracovního místa mohly zůstat téměř nevyužité. Notebook si naopak můžete odnést od stolu. Mac mini sice snadno přenesete v tašce, bez monitoru a zásuvky z něj přenosnou pracovnu neuděláte.
Tichý při psaní, slyšitelný při práci naplno
Počítač vedle monitoru máte blíž k uším než skříň pod stolem, takže na jeho chlazení záleží. Mac mini M6 je při nenáročné práci velmi tichý, často téměř neslyšitelný, ale při vysokém zatížení procesoru se ventilátor ozve. Náročný výpočet na pozadí ho tak může roztočit i ve chvíli, kdy vedle počítače jen píšete nebo čtete.
Malá skříň přitom nemusí znamenat hlučný počítač. Rozhoduje, kolik tepla musí chlazení odvést a jak ho výrobce navrhl. I mezi mini PC s Windows jsou tiché modely. Patří k nim třeba MSI Cubi NUC AI+ 2MG v režimu Silent, zatímco jiné minipočítače se ozývají už při lehké práci.
Mac navíc potřebuje volný přístup vzduchu zespodu a kolem těla. Když malý počítač schováte do těsné zavřené přihrádky, stůl sice uklidíte, jeho chlazení tím ale nepomůžete.
U her se rozdíl projeví nejvíc
Mac už dávno není odkázaný jen na jednoduché hry. Pro macOS vyšly třeba Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 nebo No Man’s Sky. Před nákupem ale záleží i na tom, které hry chcete hrát vy.
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Například Valve při přechodu z CS:GO na Counter-Strike 2 podporu macOS ukončilo a další vývoj soustředilo na Windows a Linux. Rozhodnutí spojilo s malým počtem hráčů na platformách, jejichž podporu rušilo.
Mac mini bych proto doporučil tomu, kdo ho chce hlavně na práci a vedle toho si občas zahraje některý z dostupných titulů. Pokud počítač vybíráte především na hraní a chcete mít co nejširší výběr her, volte počítač s Windows a dostatečně výkonnou grafickou kartou.
Výkonná samostatná grafika se ale vejde i do malého počítače: ASUS ROG NUC 15 ji dostal do těla o objemu zhruba tří litrů. Verze s mobilní GeForce RTX 5060 stojí kolem 53 tisíc korun. Herní mini PC tak může vyřešit nedostatek místa, u běžného domácího počítače by ale taková investice byla zbytečná.
Pro hráče, který chce časem vyměnit grafiku za novější, je lepší volbou klasická sestava se samostatnou kartou. Nemusí přitom mít obrovskou skříň: běžné desktopové součástky se vejdou i do menších skříní. Ty proti hotovým minipočítačům nabízejí jiný kompromis mezi velikostí a možnostmi úprav.
Co půjde po letech vyměnit
Kapacitu operační paměti Macu mini si vybíráte při objednávce, protože ji později nerozšíříte. Při práci s velkými projekty může nedostatek paměti počítač brzdit, i když má procesor výkonu dost. Pokud počítač kupujete na delší dobu, má tohle omezení větší váhu než drobný rozdíl ve výkonu dvou procesorů.
S místem na soubory je to snazší. Základní Mac mini má jen 256GB SSD, na kterém při ukládání fotek, videí a her rychle dojde místo. Další prostor můžete získat externím diskem přes USB nebo Thunderbolt. Vedle malé krabičky pak sice přibude disk a kabel, pořád ale nemusíte měnit celý počítač.
U mini PC s Windows se možnosti liší podle konstrukce. Například MSI Cubi NUC 1MG má vyměnitelné paměťové moduly a prostor pro další SSD. Podobně jako u notebooku ale nelze počítat s tím, že později jednoduše vyměníte procesor nebo grafiku. Velká skříň se standardními součástkami má při takových úpravách pořád náskok.
Pokud však počítač kupujete na práci, pro kterou má dost výkonu, a jeho součástky neplánujete měnit, nemusí být omezené možnosti přestavby zásadní nevýhodou. Mac mini dokáže nahradit domácí i pracovní desktop, pokud vám vyhovuje macOS a zvolíte dost paměti. Totéž zvládne vhodně vybrané mini PC s Windows, když chcete zůstat u svých programů.
Velká bedna má smysl, když využijete místo pro výkonnou grafiku, další disky nebo budoucí výměnu součástek. Pokud na počítači hlavně prohlížíte web, píšete dokumenty a pracujete s fotkami, stačí vám i malý stroj. Monitor může zůstat velký, počítač nemusí.