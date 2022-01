Který výrobce telefonů si zaslouží comeback? Dejte nám vědět v anketě týdne

Když v roce 2007 představil Steve Jobs první iPhone, jen málokdo tušil, jak moc se trh s chytrými telefony v následujících letech promění. Do hry vstoupila celá řada nových a agresivních výrobců, kteří postupně vytlačili tehdejší špičky v oboru, které se nedokázaly dostatečně rychle adaptovat.

Postupem času z trhu zmizela velká jména – ať už ukončila působení v odvětví výroby telefonů úplně, transformovala se v jinou společnost, či jen paběrkuje na okraji zájmu jak odborné, tak i laické veřejnosti. O dynamických změnách na trhu by mohly vyprávět firmy jako HTC, BlackBerry či LG.

Který výrobce telefonů by si zasloužil comeback? HTC

Blackberry

Palm

LG

Ericsson

Siemens

Sagem

Alcatel

Jiný výrobce (napište do komentářů) Zobrazit výsledky

Ačkoli v redakci na „staré dobré značky“ příležitostně vzpomínáme, zajímá nás, jak to vidíte vy, naši čtenáři. Jakému výrobci telefonů byste přáli comeback se vším všudy – a to ať z propadliště dějin, nebo třeba jen z okrajového zájmu? Hlasujte v anketě nebo nám dejte vědět do komentářů.