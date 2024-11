Král bezzrcadlovek má nástupce. Sony A1 II přináší vylepšení na správných místech

Sony představilo novou bezzrcadlovku A1 II

Ta oproti předchůdci přichází jen s mírnými vylepšeními

Za cenu atakující 200 tisíc bude cílit především na movitější fotografy

Ve světě fotoaparátů se již kategorie bezzrcadlovek naplno etablovala a jen málo fotografů pochybuje o tom, že se jedná o budoucnost pořizování snímků a videí. Mezi přední výrobce bezzrcadlovek patří japonské Sony, které trend zachytilo mezi prvními a naplno se do tohoto segmentu vrhlo. Sony má ve svém portfoliu celou řadu různých bezzrcadlovek, od těch nejlevnějších, až po ty, které si může dovolit jen zlomek fotografů. Do této kategorie jednoznačně spadá Sony A1, která je jednou z nejlepších bezzrcadlovek na trhu. A nyní se dočkala dlouho očekávaného nástupce s označením II.

Špičkový fotoaparát za prémiovou cenu

Stejně jako jeho předchůdce, také Sony A1 II disponuje 50,1Mpx full frame složeným snímačem Exmor RS s možností focená až 30 snímků za sekundu a natáčení až 8K videa při 30 snímcích za sekundu (případně 4K videa při 120 fps). V tomto ohledu jsme se žádné výrazné změny nedočkali, nicméně jak se říká – neopravuj, co není rozbité. Snímač patřil v modelové řadě A1 mezi špičku už u předchozí generace, takže v tomto ohledu není moc co měnit. Mírné zklamání může být absence globální závěrky, kterou Sony představilo u modelu A9 III, na druhou stranu pak by Sony nemělo moc důvodů držet dvě modelové řady se stejnými parametry.

V něčem se ale A1 II přeci jen u A9 III inspirovala a to konkrétně upraveným tělem. Grip je o něco vyšší a ergonomie je lehce upravená, což by mělo napomoci pohodlnějšímu focení. Nechybí ani 8,5stupňová stabilizace obrazu. Fotoaparátu je k dispozici také čip Bionz XR a AI procesor, který pomáhá s automatickým ostřením či plně výklopný displej a OLED hledáček s 9,44 miliony body.

Mezi užitečné vychytávky patří také režim pre-capture, jenž umožňuje zaznamenat snímky až do sekundy před zmáčknutím spouště, takže o skvělý snímek nepřijdete ani ve chvíli, kdy nestihnete v tu správnou chvíli stisknout spoušť.

Sony Alpha A1 II by měla být k dispozici na českém trhu ještě v letošním roce (někteří prodejci předpokládají dostupnost 20. 12. 2024) za cenu 192 890 Kč.