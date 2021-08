Kov, sklo nebo snad plast? Zajímá nás váš oblíbený materiál zadního krytu

Chytré telefony, jako každý jiný předmět, jsou vyrobeny z určitých materiálů. Za dlouhá léta, co velké společnosti smartphony vyrábí, jsme si zvykli na různé materiály, které firmy používají. V levnějších přístrojích najdeme nejčastěji plast, ve střední třídě je to pro změnu plast s honosným názvem a u nejvybavenějších modelů je to poté sklo či kov.

Občas ale výrobci umí překvapit a jako materiál pro zadní kryt použijí něco méně obvyklého, jako například keramiku či kůži. Příležitostně můžeme vidět i pokusy levnějších telefonů napodobit dražší materiály, přičemž někdy se to velmi podaří, jako třeba u chytrého telefonu Poco M3, který má sice plastová záda, ale dělá mu čest textura připomínající kůži.

Jaký materiál zad u chytrého telefonu preferujete? Hladké sklo

Mléčné sklo

Kov

Plast

Kůže

Keramika

Jiný (napište do komentářů) Zobrazit výsledky

V redakci se na nejvhodnějším materiálu pro záda telefonu neshodneme. Někteří z nás preferují tradiční sklo, jiní nedají dopustit na kov, ale jsou mezi námi i takoví, které neurazí ani poctivý kus polykarbonátu. Nás nicméně zajímá, jak to máte vy, naši čtenáři? Hlasujte v anketě nebo nám napište do komentářů.