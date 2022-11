Konkurence pro Apple M2? Qualcomm chystá výkonný ARMový čip pro stolní počítače

Apple před dvěma roky oznámil přechod z procesorů Intel na vlastní ARMové čipsety a zjevně se mu tato strategie vyplácí – co se týče poměru výkonu a spotřeby patří počítače Mac k absolutní špičce. Na ARM by rád alespoň částečně přesedlal i Microsoft, jeho snaha je ale zatím spíše polovičatá. Operační systémy Windows 10 a 11 sice existují ve verzi pro ARM, ale kvůli spoustě omezení v softwarové kompatibilitě se výrobci počítačů do nasazování ARMových procesorů nehrnou, koneckonců jich ani moc neexistuje.

Aby Microsoft trochu jejich zájem „nakopl“, vyrobil letos dva počítače s procesorem Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3 – komerčně dostupný tablet Surface Pro 9 a vývojářský minipočítač Windows Dev Kit 2023. S jejich pomocí redmondští chtějí zvýšit povědomí o tom, že spojenectví „wintel“ není jedinou existující možností.

Bohužel zmíněný Snapdragon 8cx Gen3 svým výkonem nestačí ani na základní Apple M1, natož na jeho výkonnější deriváty Pro, Max nebo Ultra. Qualcomm se sice netají touhou vyrobit konkurenceschopný počítačový procesor, ale zatím kulhá daleko za Applem.

Naději by mohl přinést chystaný čip interně nazvaný Hamoa, který vzniká na next-gen návrhu architektury od startupu Nuvia – ten Qualcomm koupil v lednu roku 2021. Podle zjištění vývojáře Kuby Wojciechowského by měl být tento čip určený přímo pro desktopové počítače, a měl by využívat konfiguraci procesorové jednotky big.LITTLE se osmi výkonnými a čtyřmi efektivními jádry. Tento čip by měl pracovat se sdílenou pamětí podobně jako procesory od Applu a měl by obsahovat vlastní grafickou jednotku.

In other news: Qualcomm's working on a 2024 desktop chip codename "Hamoa" with up to 12 (8P+4E) in-house cores (based on the Nuvia Phoenix design), similar mem/cache config as M1, explicit support for dGPUs and performance that is "extremely promising", according to my sources. — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 6, 2022

Podle Wojciechowského by měl mít chystaný čipset velmi slibný výkon, ovšem záleží na tom, jak si povedou jeho přímí soupeři. Nový počítačový Snapdragon má totiž dorazit až v roce 2024, a v tu dobu bude Apple o dvě generace dál.