Konečně! Letošní iPhony srovnají krok s levnými Androidy

Apple letos konečně dopřeje levnějším iPhonům displeje s vyšší obnovovací frekvencí

120Hz obrazovky jsou už několik let nasazovány i do těch nejlevnějších telefonů s Androidem

Tento „upgrade“ se zřejmě vyhne nejlevnějšímu iPhonu SE

Aktuální generace iPhonů znatelně setřela rozdíly mezi základními modely a verzemi Pro – Apple totiž do obou řad nasadil čipset generace A18 s podporou Apple Intelligence, a také levnějším modelům dopřál stejnou sestavu ovládacích prvků zahrnující akční tlačítko a senzorický ovladač fotoaparátu Camera Control. Příští generace by navíc měla smazat poslední významný nedostatek základních iPhonů.

ProMotion displej pro všechny!

Jestli je něco levnějším iPhonům vyčítáno, tak je to absence displeje s vyšší obnovovací frekvencí. Zatímco do vyšších modelů Apple nasadil ProMotion displeje před třemi lety, u základních iPhonů se sveřepě drží obnovovací frekvence 60 Hz. Při běžném používání to nijak zvlášť nevadí, avšak v papírovém srovnání s konkurencí vypadají základní iPhony směšně – 120 Hz totiž dnes umí i ty nejlevnější smartphony s Androidem, iPhone 16 přitom startuje na ceně 23 990 korun.

Podle informátora Digital Chat Station by se měl displej s vyšší obnovovací frekvencí poprvé objevit u řady iPhone 17, která bude představena příští rok na podzim. Zdroj nehovoří o konkrétní hodnotě, obecně se ale očekává nasazení LTPO displeje s variabilní obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Vyšší hodnoty se pozitivně projeví v plynulosti posouvaní obsahu, nižší zase při zobrazování statického obrazu, kdy nižší obnovovací frekvence pomáhá spořit baterii. Základní iPhony by navíc mohly konečně podporovat režim Always-on.

Řadu iPhone 17 by měly opět tvořit čtyři modely, oproti minulým letům má ale dojít k významné změně – model Plus má nahradit supertenký model Air. Kromě této čtveřice Apple zkraje roku představí ještě nejlevnější variantu iPhone SE – ta se zřejmě jako jediná ProMotion displeje nedočká.

Nasazením ProMotion displeje se základní iPhony 17 přiblíží ještě více Pro modelům, avšak i pro ně Apple chystá několik vylepšení. Spekuluje se především o menším výřezu Dynamic Island s menší TrueDepth kamerkou a také o 12 GB RAM (namísto současných osmi). Všechny podzimní iPhony by také měly dostat 24Mpx selfie kamerku a Wi-Fi/Bluetooth čip vlastního návrhu.