Konec vodicích psů? Vědci je chtějí nahradit roboty s umělou inteligencí

Vědci ze Skotska chtějí vyměnit vodicí psy za roboty

Vyvinuli speciálního čtyřnohého robota RoboGuide

Do několika let mají být robotizovaní vodicí psi dostupní potřebným

Umělá inteligence se zapojuje do našeho běžného života, na to si již postupně zvykáme. Co kdyby ale roboti mohli lidem skutečně pomáhat – a teď myslíme těm, kteří to opravdu potřebují. Univerzita v Glasgow vyvinula speciálního robota, který může nahradit nákladné vodicí psy.

Robotický pes pro nevidomé

Tým vědců z Glasgowské univerzity vedený profesorem Wasimem Ahmadem vytvořil čtyřnohého robota, kterého nazývá RoboGuide. Tento robot, ne nepodobný zařízení Spot od Boston Dynamics, se umí samovolně pohybovat v prostoru a vést tak svého majitele.

Orientace ve venkovním prostředí je dle tvůrců jednoduchá, RoboGuide využívá GPS, a ví tedy přesně, kam jít. Navrch snímá okolí 3D skenovacím zařízením, to však dle autorů projektu najde využití spíše ve vnitřních prostorách. „Chápe, kde se nachází každý objekt, každý sloup, každá překážka – a zapamatuje si je,“ vysvětluje profesor Ahmad.

Kromě pohybu v prostoru bude robotický vodicí pes nabízet i vlastní jazykový model, takže bude moci s uživatelem komunikovat hlasovými příkazy. Právě od toho si autoři slibují, že by mohl být výrazně univerzálnější než klasický vycvičený pes.

Úspěch v prvních testech

Výzkumníci provedli několik testů s nevidomými osobami v prostorách galerie Hunterian Museum v Glasgow. Někteří testeři z řad smyslově postižených dokonce přiznali, že se jim princip umělou inteligencí ovládaného robotické psa zamlouvá. „Líbí se mi, stoprocentně bych tuto technologii v budoucnu využil,“ prohlásil jeden z testerů Kyle Sommerville.

V současnosti se pro výcvik vodicích psů využívají nejčastěji klidní jedinci plemene labrador nebo zlatý retrívr. Profesionální výcvik takového psa však trvá někdy i 9 měsíců a stojí hodně peněz. Pořízení takového psího pomocníka pak nevidomého většinou vyjde na 200–300 tisíc korun. Robotický pes by měl být levnější a v mnoha ohledech i univerzálnější.