Konec spamu na Gmailu? Google chystá funkci, kterou má konkurence už roky

Google nejspíše chystá novou funkci do nejpopulárnějšího e-mailového klienta na světě

Ta by měla poskytnout dočasnou e-mailovou adresu, pokud nechcete vyplňovat svou vlastní

Kdy se novinky dočkáme je prozatím otázkou

Určitě to znáte: potřebujete se jednorázově přihlásit do nějaké služby, ale úplně se vám nechce vyplňovat svůj hlavní e-mail. Ostatně spamu už dostáváte více než dost a ne všechny internetové služby či obchody respektují, že od nich nechcete dostávat žádná reklamní sdělení. Jedním z možných řešení je mít druhou schránku pouze pro tyto účely, avšak to nemusí být vhodné pro všechny případy. Navíc časem šiřitelé spamu získají údaje i o vašem druhém e-mailu a rázem jste zase tam, kde jste skončili.

Dočasný e-mail přímo od Googlu

Jedním z elegantních řešení, které nabízí kupříkladu Apple, je možnost nechat si vygenerovat dočasnou e-mailovou adresu, která slouží pouze pro danou službu. Podobných alternativ existuje mnohem více, přičemž řada z nich je kompletně zdarma. Je proto poměrně s podivem, že největší poskytovatel e-mailových adres na světě, kterým je Google, tuto šikovnou vychytávku nenabízí. Jak upozornil server Android Authority, příliš dlouho už tato situace trvat nebude a již brzy se pravděpodobně dočkáme možnosti vygenerovat dočasný jednorázový e-mail i skrze Gmail.

Funkce se nazývá Shielded Email a funguje přesně tak, jako všechny ostatní služby tohoto typu. Koncept je jednoduchý – Google službám třetích stran místo vašeho skutečného e-mailu poskytne dočasnou adresu. Když pak na dočasnou adresu obdržíte e-mail, je přeposlán do vaší běžné e-mailové schránky. Pokud se kdykoli rozhodnete, že už nechcete dostávat tento dočasný e-mail využívat, či že byl kompromitován, jednoduše jej smažete a máte po problému.

Podle dostupného screenshotu by měla funkce Shielded Email fungovat nejen v rámci automatického vyplňování, ale také by měla uživatelům poskytnout více než jednu alternativní dočasnou adresu. Kdy se dočkáme finální implementace a jak bude případně Shielded Email fungovat v praxi, na to si nejspíše budeme ještě muset nějakou chvíli počkat.