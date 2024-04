Využijte umělou inteligenci při psaní e-mailů. Google láká na novou funkci

Google testuje novou funkci, která v budoucnu usnadní tvorbu e-mailů

Technologický gigant zkouší odpovědi generované umělou inteligencí v aplikaci Gmail

Funkce by měla být dostupná předplatitelům Google One AI Premium

O tom, že je umělá inteligence v tuto chvíli opravdu žhavým tématem, není třeba nijak pochybovat. Technologický gigant Google rozhodně nechce v této oblasti zůstat pozadu a zdá se, že mu zatím jeho kroky na poli využívání AI vycházejí. S modelem Gemini společnost sklízí chválu a uživatele neustále láká na nové funkce. V únoru dokonce Google zveřejnil zprávu, že pro předplatitele svého členství Google One AI Premium chystá zapojení modelu do známých služeb jako je Gmail, Tabulky či Dokumenty.

Netrvalo to dlouho a už si můžeme prohlédnout první ukázky. O následujícím zapojení umělé inteligence v Gmailu informoval server PinuikaWeb s odvoláním na experta, který na sociální síti X vystupuje pod přezdívkou AssembleDebug. Ten zjistil, že Google již ve své emailové aplikaci testuje návrhy odpovědí tvořené právě umělou inteligencí.

Google Gemini-powered reply suggestions coming to Gmail 📝 More info – https://t.co/AD6wWcEHX1#Android #Gmail #Google pic.twitter.com/c5fVGjWRdd — AssembleDebug (@AssembleDebug) April 3, 2024

Žádné dlouhé slohové práce ale od integrace Gemini do Gmailu nečekejte. V původních ukázkách totiž model i na velmi dlouhý email reaguje opravdu stroze. Ve většině případů se dočkáte jedno či dvouslovných odpovědí, případně velmi stručných vět.

Podle prvotních screenshotů se zdá, že Gemini prozatím ještě žádá uživatele o zpětnou vazbu na své návrhy, nicméně prozatím je tato novinka dostupná jen v rámci USA. Kliknutím na tlačítko uživatel může dát Googlu vědět, že model tentokrát zachyboval. Pokud budete s odpovědí spokojeni, jednoduše na ni klepnete a prázdný email se zaplní textem. Ten pak ještě můžete podle svého stylu upravit, nebo rovnou odeslat.

Na závěr je potřeba říct, že se model umělé inteligence Gemini v Gmailu již objevil. Tedy alespoň u předplatitelů služby Google One AI Premium, pouze však v rámci beta testování na území USA, kdy uživatelům pomáhal přímo s tvorbou emailu. K tomu, za jak dlouho se ale do aplikace dostanou i návrhy odpovědí, se technologický gigant nevyjádřil. Pokud nedojde k nějakým nečekaným problémům, mohli by se uživatelé dočkat již během následujících pár týdnů. Je ale velice pravděpodobné, že v Evropě, případně přímo v Česku bude integrace této novinky trvat ještě o poznání déle.