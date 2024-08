Konec sdíleným účtům Disney+ je tady. Služba oznámila, kdy uživatelům zatne tipec

Omezování sdílení účtů Disney+ začne už příští měsíc

Disney zatím ale přesnou cenu ani konkrétní detaily nezveřejnili

Disney+ vykázalo za poslední kvartál vůbec poprvé zisk

Disney+ se pomalu ale jistě připravuje na prosazování omezení sdílení hesel. Radikální krok navíc přichází v době zvyšování cen nejen Disney+, ale i Hulu a ESPN Plus.

Už příští měsíc

Ve snaze omezit neoprávněný přístup a de facto „zneužívání“ služby omezí Disney+ sdílení hesel pouze v rámci domácností. Toto rozhodnutí následuje po podobném opatření Netflixu, který si za přidání další osoby k účtu účtuje dalších 7,99 dolarů měsíčně. Ačkoliv Disney zatím nezveřejnili přesnou cenu za placenou možnost sdílení, chystané omezení je jasným signálem sdílejícím uživatelům – tohle Disney tolerovat nebude.

V původním časovém plánu zavedení neoblíbené novinky byl trošku zmatek. Disney totiž prapůvodně oznámila, že uživatele začne informovat o změně už v únoru s tím, že zavedení začne v červnu, ovšem pouze v několika vybraných zemích. A nyní víme, že sekyra padne v září. Jak to ale přesně bude vypadat a kolik to bude stát se teprve dozvíme.

Peníze se budou sypat

Současně s opatřeními týkajícími se sdílení hesel se Disney chystá od října zvýšit ceny předplatného napříč svými streamovacími platformami. Navzdory vyšším nákladům vyjádřil šéf Disney Bob Iger důvěru v udržení předplatitelů a jako vylepšení, kterými chce vyšší ceny vyvážit, uvedl nové doplňky, jako jsou ABC News Live a kurátorské playlisty. Jestli to bude zajímat někoho, kdo chce třeba na Disney+ prostě jen koukat na pohádky, se teprve uvidí.

Disney má, na rozdíl od uživatelů Disney+, důvod k oslavám. Disney+ (společně s Hulu a ESPN Plus) dosáhly v posledních kvartálu konečně ziskovosti. Omezení sdílení a vyšší ceny sice mohou nějaké procento uživatelů odradit, obecně vzato se ale předpokládá, že na nich firma vydělá další peníze.

Co se zisku týče, nejde zatím o žádná masivní čísla, ale i zisk 47 milionů dolarů za kvartál je hezký výsledek a hlavně teprve začátek ziskovosti. Jakkoliv ale nejde, minimálně v kontextu Disneyho, o horentní sumu, jde o neskutečný obrat kormidlem. Za stejné období loňského roku totiž Disney+, Hulu a ESPN Plus počítaly ztrátu 512 milionů dolarů.https://www.youtube.com/watch?v=ewnU3mi4R9I

Konečně úspěch

Generální ředitel Bob Iger tento úspěch přičítá dobrým výsledkům v segmentu zábavy, který zahrnuje jak filmy v kinech, tak služby přímo pro spotřebitele v čele se streamováním. Iger také poznamenal, že jeho streamovací platformy dosáhly ziskovosti o čtvrtletí dříve, než se původně předpokládalo.

Disney+ se navíc může těšit mírnému nárůstu počtu předplatitelů, kdy v USA a Kanadě přibyl téměř jeden milion platících zákazníků. Tím se celkový počet předplatitelů zvýšil na bezmála 55 milionů (v USA). Hulu pak vzrostlo na 51,1 milionu platících uživatelů a vůbec se Disney začíná zase trochu dařit. A to nejen co do předplatitelů, ale třeba co do filmů, protože aktuální V hlavě 2 a Deadpool vs Wolverine boří kina způsobem, o jakém si loni mohli Indiana Jones nebo Marvels nechat jen zdát.