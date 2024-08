Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (8/2024)

Srpen se na streamovací službě Disney+ nese ve znamení mírné okurkové sezóny. Tu vyplňují alespoň nové sezony povedených hraných či animovaných seriálů. Již pátého pokračování se dočkal seriál Solární protipóly z pera Justina Roilanda. Na konci měsíce pak přibude i 4. řada krimi-komedie Jen vraždy v budově.

V polovině měsíce čeká na platformě Disney+ překvapení pro ty nejmenší fanoušky Hvězdných válek. S druhou sérií přijde Dobrodružství mladých Jediů (54 % na ČSFD), animovaný seriálový spinoff, který sleduje mladé Jedie Kaie, Lys a Nubse, jež mistr Yoda pošle cvičit do chrámu na planetě Tenoo, kde vede výcvik mistryně Zia.

Seriál vyloženě cílený pro ty nejmenší diváky představuje svět Star Wars z trochu jiné perspektivy, než temnější hrané filmy. Druhá řada, která bude mít na rozdíl od té první jen 5 epizod se stopáží kolem 26 minut, dorazí již 14. srpna a bude exkluzivní pro platformu Disney+.

A ještě jeden animák, ačkoliv tento je mířen spíše na dospělejší publikum. Seriál Solární protipóly (77 % na ČSFD) vypráví o rodince mimozemšťanů – Korva, Terryho a jejich dětských replikantů Yumyulacka a Jesse, z planety Shlorp, kteří ztroskotají na Zemi a útočiště naleznou ve Střední Americe.

Za tímto seriálem z produkce Hulu stojí duo komediálních tvůrců Mike McMahan a Justin Roiland. Oba jsou výrazně spojeni s dalším úspěšným animovaným pořadem, a sice Rick a Morty z produkce HBO – Roiland jako architekt a tvůrce celého seriálu, McMahan jako producent. Solární protipóly zamíří na Disney+ v 5. sezoně již 12. srpna, fanoušci se mohou těšit na 12 epizod s klasickou stopáží kolem 20 minut.

Jen vraždy v budově (Only Murders in the Building)