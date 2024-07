Konec recyklací loňských čipsetů. Základní iPhony 16 (Plus) dostanou zcela nové procesory

Apple údajně nasadí do všech letošních iPhonů stejnou generaci procesorů

V minulých dvou letech používal u základních modelů rok staré čipy

Je možné, že čipset Apple 18 dorazí ve dvou variantách

Už jen něco málo přes dva měsíce nás dělí od odhalení letošní generace iPhonů. Stejně jako v minulých letech bychom se měli dočkat čtyř různých modelů – dvou základních a dvou s přídomkem Pro. Po hardwarové stránce očekáváme spíše drobné mezigenerační změny spočívající v nasazení lepších displejů, kvalitnějších fotoaparátů a výkonnějších procesorů podporujících umělou inteligenci. V případě procesorů Apple zřejmě chystá jedno překvapení.

Dostanou všechny čtyři iPhony stejný čipset?

Do roku 2021 platilo pravidlo, že iPhony jedné generace pohání jednotná čipová sada – v případě tehdejších iPhonů 13 to byl čipset Apple A15 Bionic. V minulých dvou letech ale Apple tuto tradici porušil a nový čip dopřál pouze dražším „Pro“ modelům, zatímco ty základní dostaly o generaci starší procesor. Jak to bude letos?

Podle identifikátorů připravovaných iPhonů to vypadá, že Apple opět nasadí do celé řady novou generaci čipsetů. Naznačují to identifikátory, které v kódu Applu nalezl vývojář Nicolás Alvarez:

iPhone 17,1

iPhone 17,2

iPhone 17,3

iPhone 17,4

iPhone 17,5

Zatím nechme stranou, proč kód obsahuje označení pro pět nových iPhonů, přestože v září očekáváme pouze čtyři – je možné, že Apple potichu připravuje bájný iPhone SE. Nás v tuto chvíli zajímá identifikátor začínající číslem 17, což by podle zaběhnutých pravidel označování znamenalo nasazení čipové sady z jedné generace, pravděpodobně Apple A18. Jen pro připomenutí, u loňských iPhonů byly identifikátory následující:

‌iPhone 15‌,4 (iPhone 15 s čipem Apple A16 Bionic )

) ‌‌iPhone 15‌,5 (iPhone 15‌ Plus s čipem Apple A16 Bionic )

) ‌iPhone 16‌,1 (iPhone 15 Pro s čipem Apple A17 Pro )

) ‌‌iPhone 16‌,2 (iPhone 15 Pro‌ Max s čipem Apple A17 Pro)

Pokud Apple pro letošní rok schéma číslování nezmění, měly by všechny iPhony dostat čipset z jedné generace. To ale stále neznamená, že základní modely dostanou tentýž procesor jako modely Pro – Apple může klidně připravit dvě varianty, například Apple A18 Bionic a výkonnější A18 Pro. Lišit by se mohly počtem procesorových nebo grafických jader. Naopak očekáváme, že jejich společným jmenovatelem bude výkonná neurální jednotka a dostatečné množství RAM pro provozování Apple Intelligence – tu totiž zatím podporují pouze loňské modely iPhone 15 Pro a 15 Pro Max, letos očekáváme podporu od všech chystaných iPhonů.

