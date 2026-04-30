Konec proprietárním konektorům. V noteboocích v EU je od včerejška povinný port USB-C

- Notebooky prodávané v EU musí mít od včerejšího dne povinně nabíjecí USB-C port
- Výjimku tvoří pouze starší modely ve výprodeji anebo výkonné počítače s vyšším příkonem
- Zákazník rovněž musí dostat možnost zakoupit počítač bez nabíječky
Evropská komise vyrazila před čtyřmi roky do boje proti elektroopadu – u vybraných elektronických zařízení stanovila jednotný nabíjecí port (USB-C) a standardizovaný nabíjecí protokol (USB Power Delivery) a kromě toho zavedla povinnou možnost zakoupit nové zařízení bez nabíječky. Pro smartphony a drobnou elektroniku (tablety, čtečky knih, fotoaparáty…) tato povinnost platí už od konce roku 2024, nyní přišla řada i na notebooky.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Notebooky se budou povinně nabíjet skrze USB-C
Směrnice (EU) 2022/2380 o jednotném nabíjecím standardu platí v Evropské unii už od 28. prosince roku 2024, avšak pro notebooky byl stanoven až 16měsíční odklad. Ten platil do 28. dubna letošního roku, tudíž od včerejšího dne musí mít (téměř) všechny nově prodávané počítače v Evropské unii alespoň jeden nabíjecí konektor USB-C.
Pokud na pultech obchodů narazíte na počítač s jiným nabíjecím portem, než je USB-C, může to být stroj, který se pouze doprodává, anebo výkonný počítač (například herní), který ke svému napájení potřebuje výkon převyšující 100 wattů. I herní počítače ale musí disponovat nabíjecím portem USB-C, např. pro situace, kdy se počítač nabíjí vypnutý, a tudíž nemá vysoký příkon.
S účinností evropské směrnice na výrobce notebooků připadá i nová povinnost, a to dát kupujícím možnost pořídit si počítač bez nabíječky. Prodej s nabíječkou zakázaný není, avšak má se jednat pouze o variantní možnost. Adaptér z balení již zmizel například u počítačů od Applu nebo Microsoftu.
Nabíjení skrze USB-C konektor je v EU povinné u následujících zařízení:
- mobilní telefony,
- tablety,
- digitální fotoaparáty,
- sluchátka a headsety,
- přenosné herní konzole,
- čtečky knih,
- klávesnice a myši,
- přenosné reproduktory,
- navigace,
- gamepady a ovladače,
- přenosné modemy/hotspoty.
EU očekává, že sjednocení způsobu nabíjení elektronických zařízení a odstranění nabíjecích adaptérů z balení sníží množství elektronického odpadu o 11 000 tun a uspoří spotřebitelům 250 milionů eur ročně. Úspora je ale pouze teoretická – adaptéry sice z balení elektronických hraček zmizely, avšak ke snížení ceny ve většině případů nedošlo.