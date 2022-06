Konec Lightningu na jablečných tabletech se blíží. Základní iPad na podzim dostane USB-C

Základní iPad působí v současné tabletové nabídce Applu poněkud zastarale. Jako jediný z ní stále ještě disponuje starým designem s širokými rámečky okolo displeje, domovským tlačítkem a také portem Lightning. S tím vším by ale letos na podzim mohl být konec.

Podle exkluzivních informací serveru 9to5Mac chystá Apple u základního iPadu omlazovací kúru. 10. generace tohoto oblíbeného tabletu by se měla dočkat Retina displeje, kterému navíc zřejmě naroste úhlopříčka. Redakce zmíněného serveru spekuluje o zvětšení na 10,5 nebo 10,9″, s čímž by pravděpodobně přišla i změna designu v podobě ztečení rámečků okolo displeje a odstranění domovského tlačítka. Tuto proměnu ale zdroj zatím označuje pouze za pravděpodobnou, nikoliv jistou.

S čím však údajně počítat můžeme, je výměna Lightningu za rozšířenější USB-C. Na něj postupně přešly všechny jablečné tablety, takže se tato změna jeví jako logická, zvláště pak když Evropská komise nutí výrobce k postupnému nasazování USB-C na všech mobilních zařízeních.

Díky USB-C by se schopnosti základního iPadu mohly značně rozšířit, například by jej bylo možné připojit k externímu displeji. Záleží však, zda by Apple některé funkce softwarově neomezil. Přeci jen chystaný iPad by neměl disponovat tak velkým výkonem jako jeho dražší sourozenci – Apple se do něj chystá nasadit čipset 14 Bionic z roku 2020. S tímto čipem by iPad dostal nejen podobný výkon jako rodina iPhonů 12, ale také (volitelnou) podporu 5G konektivity.

Nový iPad by měl být představen letos na podzim, možná už v září společně s novými iPhony.