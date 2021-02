Končí Samsung s Tizenem? Jeho příští hodinky prý bude pohánět WearOS

Všechny chytré hodinky od Samsungu z posledních let pohání vlastí platforma Tizen, ovšem už delší dobu se začínají objevovat informace o tom, že korejský gigant koketuje s myšlenkou nasadit do svých hodinek WearOS od Google. Podle uznávaného informátora Ice Universe by mohlo k výměně dojít už letos.

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

Odbočka nebo náhrada?

Není to poprvé, co se podobné zmínky objevují, @evleaks například už v roce 2018 prozradil, že zaměstnanci Samsungu na svých hodinkách platformu WearOS používají. Zatím není jasné, co Samsung k této změně vede; možná chce zvýšit atraktivitu svých hodinek tím, že v nich nabídne platební systém Google Pay a další plejádu aplikací, které na Tizenu chybí. S WearOS dostanou příští hodinky od Samsungu zcela jiné prostředí, i když bude pravděpodobně „přemalováno“, aby odpovídalo rozhraní One UI na telefonech.

Podle serveru GalaxyClub jsou v plánu dvoje nové hodinky s kódovými označeními SM-R86X a SM-R87X, pravděpodobně se však jedná o jeden model ve dvou různých velikostech. Hodinky mají být představeny někdy v polovině letošního roku společně s ohebným smartphonem Galaxy Z Fold 3.

Posledními hodinkami od Samsungu se systémem od Google (tehdy ještě Android Wear) byl model Gear Live z roku 2014. Zda se bude jednat o ojedinělou výměnu nebo trvalou náhradu, zatím nevíme.