Koncept Vivo Apex 2020: pravý optický zoom a stabilizace gimbalem

Do Barcelony se na MWC chystalo mnoho výrobců, kteří zde chtěli představit své nové modely. Jedním z nich bylo čínské Vivo, které mělo v plánu zde prezentovat koncept Apex 2020. Ten měl opět nabídnout nejnovější technologie a ukázat, čeho je Vivo schopné a jak vidí budoucnost smartphonů. Zaměření konceptu je dost zřetelně namířeno na fotoaparáty, které mají nabídnout novinky na poli stabilizace a optického zoomu.

Pravý optický zoom a novinka na poli stabilizace

Nejedná se o překlep, Vivo Apex 2020 by skutečně měl nabídnout ten pravý optický zoom, a to s magnifikací v rozmezí 5-7,5×. Pětinásobné optické přiblížení nabízí již třeba Huawei P30 Pro, ale ten je na této hodnotě zafixovaný a nejedná se tedy o zoom v jeho pravém pojetí. Podobné řešení jako chystané Vivo nabídl Asus s řadou Zenfone Zoom, ale s nápadem příliš neuspělo a po nějaké době se optického zoomu v periskopu vzdalo. Obdélníkový fotoaparát skýtající konstrukci periskopu je jasně vidět na reklamách, které jsou i přes zrušení MWC vyvěšeny po Barceloně.

Druhou novinkou by se měl stát 48Mpx snímač, který bude stabilizován pomocí gimbalu. Pokud bychom zašli až do extrému, tak se Vivo mohlo pokusit do modulu fotoaparátu implementovat motory, které by vyvážily pohyb a třes rukou a výsledná videa by byla naprosto plynulá. To je ale divoká spekulace a zatím nemáme o způsobu stabilizace bližší informace. Jedná se však jen o koncept, který se nemusí ani dostat do reálného prodeje. Teoretickou dostupnost a detaily o technologiích se dozvíme již v pátek 28. února, kdy má být model Vivo Apex 2020 představen.