Kompenzace v hodnotě 90 korun. OSA chce vybírat poplatky za každý prodaný smartphone

Zkraje prosince informoval Ochranný svaz autorský (OSA) o tom, že Nejvyšší soud vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řešení spor svazu s operátorem Vodafone o autorskou odměnu z importovaných mobilních telefonů. Svaz chce za každý přivezený telefon vybírat „kompenzační poplatek“ v hodnotě až 90 korun. Ten by měl zaplatit přímo dovozce, nikoliv zákazník.

OSA dlouhodobě pokukuje po zavedení speciálního poplatku z každého chytrého telefonu coby „jednorázovou kompenzaci za svobodu kopírovat hudbu nebo filmy pro soukromé užití bez souhlasu autorů“. Stejný poplatek je už dávno účtován například z ceny pevných disků, flash disků, paměťových karet, jakož i dalších zařízení schopných kopírovat autorská díla.

Proti tomuto návrhu se postavil operátora Vodafone, který už několik let vede s OSA soudní spor. Zatímco operátor argumentuje přesunem konzumace obsahu na internet (streamovací služby pro hudbu, filmy i seriály), OSA pro změnu argumentuje tím, že jde jen o plošnou kompenzaci, která je navíc běžná v sousedních státech.

„Soud konstatoval, že možnost svobodného zhotovení rozmnoženiny kterýmkoliv z nás pro soukromé užití musí být v takovém případě považováno za úkon, který může dotyčnému autorovi nebo umělci způsobit újmu, jelikož k němu dochází bez jeho předchozího svolení. Členské státy EU proto mají povinnost zavést zvláštní systém odměny, pokud nositelům práv taková újma vznikne,“ uvedl Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

A kolik že by vlastně měla částka z každého smartphonu činit? Konkrétně 1,50 korun za každý gigabajt uživatelského místa, maximálně však 90 korun za jeden chytrý telefon. Většina dnešních mobilů by tak naplnila celkovou maximální sumu 90 korun, protože jen velmi málo z nich se vyrábí s menším úložištěm než 64 GB; naopak spíše jde o 128 GB či 256 GB.

Pro srovnání, například v Portugalsku činí tento kompenzační poplatek v přepočtu i 370 korun, v Německu 200 korun, v Maďarsku dokonce až 500 korun z jediného kusu. Na sousedním Slovensku zaplatí dovozce 80–120 korun za kus.

OSA zároveň velmi důrazně uvádí, že tuto částku neplatí sám zákazník, ale rovnou dovozce. Ten může 90korunový poplatek samozřejmě zohlednit v konečně ceně výrobku na českém trhu – a to už se dotkne samotných zákazníků, protože telefony budou jednoduše výrazně dražší. Tím spíše, že svaz vyžaduje výběr poplatku i několik let zpětně.

Návrh sbírá odpůrce také u zástupců Pirátské strany. „Je absurdní, že OSA chce od lidí vybírat poplatky na základě zdůvodnění, že si lidi na telefony kopírují hudbu od skladatelů zastupovaných OSA. V telefonech máme přece hlavně vlastní fotky a videa, zatímco na hudbu a filmy používáme streamovací platformy,“ prohlásil předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Naši „dávní známí“ z OSA zase vystrkují růžky. Tentokrát by chtěli, abychom jim všichni platili při nákupu každého telefonu – konkrétně by chtěli 1,50 Kč za každý GB paměti.

Tvrdí, že do telefonu si lidé ukládají hudbu autorů, které OSA zastupuje.

Jakoby byl pořád rok 2005 a… pic.twitter.com/Mpavvre0nG

