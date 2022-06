Kompatibilita iOS a iPadOS 16: kterým iPhonům a iPadům letos skončí podpora?

Apple na dnešní úvodní keynote k vývojářské konferenci WWDC odhalil nové verze svých operačních systému. Pravděpodobně největšího množství novinek se dočkaly mobilní platformy iOS a iPad, ovšem některá zařízení si musí na nové funkce nechat zajít chuť. Kterým iPhonům a iPadům letos skončí podpora.

iOS 16: Apple odříznul dvě generace iPhonů

Zatímco loni Apple potěšil majitele iPhonů tím, že s iOS 15 nevyřadil z podpory žádný iPhone, letos už to tak slavné nebude. Na nový systém již nedosáhnou iPhone 7/7 Plus a iPhone 6s/6s Plus. Vyřazena je rovněž první generace iPhone SE a také nedávno zesnulý přehrávač iPod Touch 7. generace. Na iOS 16 se i tak může těšit velká spousta zařízení, jmenovitě:

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 a iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. generace a novější)

iPadOS 16: s podporou se loučí dva iPady

U iPadů se Apple letos rozloučil s iPadem Air 2. generace a iPadem mini 4. generace. Podpoře se mohou nadále těšit následující tablety:

iPad Pro (všechny modely)

iPad Air (3. generace nebo novější)

iPad (5. generace nebo novější)

iPad mini (5. generace nebo novější)

Finální verze nových operačních systémů Apple vydá letos na podzim, již nyní je však možné zapojit se do testování v rámci beta programu.