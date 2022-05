Konec legendy. Apple po 20 letech ukončuje prodej přehrávačů iPod

Už je to více než 20 let, kdy Steve Jobs představil světu první přehrávač iPod a doslova s ním změnil hudební svět. Lidé se díky tomuto malému kapesnímu zařízení naučili kupovat hudbu digitálně a nosit v kapsách celé hudební sbírky, a to díky rozměrově malému mechanickému pevnému disku s tehdy ohromnou kapacitou několika gigabajtů. iPod se brzy stal fenoménem a (zejména v USA) se jeho jméno stalo synonymem pro jakýkoliv MP3 přehrávač.

Apple Music Event 2001-The First Ever iPod Introduction

Všechno ale jednou končí a ani iPod není výjimkou. Dnes už drtivá většina lidí nepoužívá k přehrávání hudby jednoúčelové kapesní přehrávače, ale mobilní telefony. Samotný prodej hudby navíc postupně vytlačují streamovací služby. Nelze se tak divit poslednímu kroku Applu, jímž je oznámení ukončení prodeje posledního iPodu v nabídce. iPod Touch 7. generace z roku 2019 si sice ještě můžete na webu výrobce objednat, jedná se však pouze o doprodej posledních skladových zásob.

Před nedávnem se objevily spekulace, že by Apple mohl z iPodu udělat specializovanou mobilní herní konzoli, avšak tyto zprávy se nakonec ukázaly jako liché. iPod Touch 7. generace se tak definitivně stává posledním členem legendární rodiny. Pokud o něj máte zájem, máte poslední možnost, byť jde spíše o funkčně ořezaný iPhone, který původní iPod připomíná jen vzdáleně.