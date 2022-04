Koloběžky KAABO jsou zpět. Nový model Wolf King nabídne extrémní dojezd 180 km

KAABO, nejlepší elektrické koloběžky na světě, jsou opět tady. Po loňském úspěchu, kdy se už během předobjednávek vyprodaly téměř všechny modely, je nyní možné si exkluzivně u Mobil Pohotovosti koloběžky opět předobjednat. Jedná se o novou limitovanou várku koloběžek, ve které Mobil Pohotovost přivezla ty nejžádanější kousky s řadou vylepšení, a také jeden zcela nový model s extrémním výkonem i dojezdem.

Nová verze nejprodávanějšího modelu

Koloběžky KAABO jsou skutečně unikátní. Svými parametry a konstrukcí nemají na českém trhu konkurenci a celosvětově jde o nejlepší elektrokoloběžky. Právě titul nejlepší koloběžky roku si vysloužila KAABO Mantis 10 Plus, která se i v Česku stala absolutně nejprodávanějším modelem, a to i díky dojezdu až 75km, maximální rychlosti 60 km/h a odpružení na předním i zadním kole. Nyní si můžete předobjednat její novou verzi Mantis 10 Plus (2022) za 41 990 Kč, která má navíc světlo, blinkry, klakson, voděodolnost IPX5 a také přepínač mezi eco a turbo módem.

KAABO - Nejlepší koloběžky na světě exkluzivně v Mobil Pohotovosti

Novinka Wolf King GT Pro

Mobil Pohotovost ale do Česka přivezla ještě jednu novinku – koloběžku KAABO Wolf King GT Pro. Ta svými specifikacemi cílí skutečně na ty nejnáročnější, jelikož nabízí dva 2000W motory, dojezd až 180 km, rychlost 100 km/h, hydraulické brzdy s ABS, rám z leteckého hliníku a také pokročilé odpružení předního i zadního kola.

Limitované předobjednávky

Koloběžky KAABO si můžete už nyní předobjednat u Mobil Pohotovosti, která je na českém trhu jejich exkluzivním prodejcem. Veškeré předobjednávky budou odeslány 5. května s garancí doručení do 10. května. V rámci předobjednávek je dostupné limitované množství koloběžek, a tak jejich dostupnost platí pouze do vyprodání zásob.

Kteroukoli z koloběžek KAABO si můžete pořídit na splátky bez navýšení, takže navíc nezaplatíte ani korunu. Při koupi koloběžky získáte také zdarma prémiovou záruku, kdy v případě jakýchkoli komplikací u vás servis koloběžku vyzvedne a poté opravenou zase přiveze.

