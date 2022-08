Kolik hodin denně používáte mobil? Pandemie tyto hodnoty navýšila

Chytré telefony jsou již běžnou součástí dnešních životů a mnozí z nás si bez nich běžnou rutinu již nedovedou představit. Naší „závislost“ ještě umocnila pandemie koronaviru, která nám znemožnila potkávat se. Ani po skončení tvrdých omezení se ale majitelé smartphonů nevracejí k běžnému životu v offline světě, ba právě naopak. Alespoň to lze vyčíst z údajů poskytnutých společností data.ai.

Průzkum zkoumal chování uživatelů na 17 různých trzích s ohledem na to, jak dlouho používají aplikace na svých telefonech, a to včetně meziročních srovnání. Z hlediska zdraví populace nejlépe dopadli obyvatelé Německa, Číny a Francie, kteří tráví se svými telefony okolo 3,5 hodiny denně, přičemž nárůst mezi lety 2020–2022 se pohybuje okolo 5 až 10 procent. Nejhůře na tom jsou naopak obyvatelé Indonésie, Singapuru a Brazílie, kteří u telefonu tráví přes 5 hodin denně. Zatímco u Brazilců lze alespoň pozorovat zlepšující se tendenci, Singapur společně s Austrálií patří mezi největší skokany – v posledních dvou letech tam došlo k nárůstu o 40 procent.

Zajímavostí jsou také rekordmani mezi aplikacemi, které data.ai do svého přehledu také zařadila. V rámci druhého kvartálu letošního roku se na předních místech co do počtu stažení umístily Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp a Snapchat. Nejvíce času za stejné období lidé trávili u TikToku, YouTube, Tinderu, Disney+ a čínského Tencent Video. Pokud jde o měsíční aktivní uživatele, asi nikoho nepřekvapí, že nejvíce jich měl Facebook následovaný WhatsAppem, Instagramem, Messengerem a TikTokem.