Kočičí adventura Stray dostane filmovou adaptaci. Bude to hit?

Videohra Stray zamíří také na filmová plátna

O zpracování se postará studio Annapurna Animation

Samotný film je bohužel zahalen rouškou tajemství

Filmové adaptace videoher povětšinou nedopadají nikterak slavně. Filmaři se často musí vypořádat s obtížnou látkou a ve snaze přiblížit původní dílo novému publiku dělají změny, kvůli kterým snímky nedokáží zaujmout jak diváky obeznámené s danou videohrou, tak ani nové obecenstvo. Výjimkou jsou až poslední roky, kdy podle všeho filmová studia našla ten správný způsob, jak dostat hry na stříbrné plátno. Jedním z velkých úspěchů je bezesporu Super Mario Bros. ve filmu, který i přes rozpačitou kritiku vydělal Nintendu pohádkové peníze.

Bude Stray dostatečně atraktivním materiálem?

Ačkoli by mohly adaptace videoher v kinosálech postupně nahradit skomírající žánr komiksových filmů, je potřeba pečlivě vybírat atraktivní látku. A co je více atraktivní než kočky. Okolo jednoho poutavého kočičího dobrodružství se točí hra Stray, která je adventurou zasazenou do dystopického kyberpunkového světa. Zajímavé zasazení i možnost prohánět se světem v kůži kočky, včetně možností dělat většinu typicky kočičích věcí, ocenili kritici skóre 83/100 na serveru Metacritic.

O zfilmování hry se postará studio Annapurna Animation, což naznačuje, že se bude patrně jednat o animovaný snímek. Studio v rámci své tiskové zprávy příliš sdílné nebylo, takže se bohužel nemáme moc čeho chytit. Annapurna neoznámila například ani to, jestli film bude adaptací děje hry, či zda půjde o samostatný příběh. Naopak jsme se dozvěděli, že studio má v plánu vytvořit více adaptací her od Annapurna Interactive. Vzhledem k tomu, že vydavatel má ve svém portfoliu řadu povedených her, jako například Kentucky Route Zero či Outer Wilds, určitě se máme na co těšit.

Není divu, že se Annapurna snaží prosadit se i ve filmovém odvětví. Ostatně úspěch zmíněného Maria či seriálu The Last Of Us se výrazně projevil také na prodejích her, což by vydavatelství jistě přišlo vhod. Kdy se dočkáme filmové adaptace Stray, bohužel nevíme, nicméně filmu s kočkou v hlavní roli se už nemůžeme dočkat.