Klíč, kód, nebo otisk: jak vybrat chytrý zámek a při instalaci nenaletět

- Telefon se hodí hlavně ke správě přístupů, otisk stálým obyvatelům a dočasný PIN návštěvám či řemeslníkům
- PIN a otisk obvykle vyžadují venkovní klávesnici, která může stát více než základní motorizovaný zámek
- Mechanický klíč zůstane spolehlivou zálohou jen s vložkou, kterou lze ovládat z obou stran současně
- Tuhé dveře, zvedací klika a nevhodné kování mohou automatické zamykání zkomplikovat nebo úplně znemožnit bez ohledu na cenu elektroniky
Výrobci dnes nabízejí chytré zámky i pro běžné evropské dveře a jejich montáž často nevyžaduje výměnu celého zámku. Pro někoho znamenají pohodlí, protože už nemusí hledat klíče po kapsách. Jiného představa dveří ovládaných telefonem nebo otiskem znervózňuje. Co se stane, když se vybije baterie, selže aplikace nebo zůstane mobil uvnitř bytu?
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Většina těchto zařízení nenahrazuje celý mechanismus ve dveřním křídle. Z vnitřní strany nasadíte motorek na cylindrickou vložku, její otočný knoflík nebo trvale zasunutý klíč. Přístup přes telefon, klávesnici či čtečku otisků se nejprve elektronicky ověří a potom motorek dostane povel k otočení. Mechanický klíč může zůstat jako záloha. Pokud však musíte při odemykání dveře silně přitáhnout k sobě, stejný odpor bude při otáčení vložkou překonávat také motorek. Ani drahá elektronika tak mechanický problém nevyřeší.
V běžné domácnosti navíc nemusí všichni odemykat stejně. Přijdete domů s nákupem v obou rukou, dítě se vrátí ze školy bez vlastního telefonu a vy potřebujete, aby vám soused o víkendu zalil květiny. Vám se dveře odemknou automaticky, dítě přiloží prst a soused zadá kód, který v neděli večer přestane platit. Prarodiče mohou dál používat obyčejný klíč.
Telefon ke správě, otisk k odemykání a PIN ke sdílení
Klasický klíč nepotřebuje účet, telefon ani nabitou klávesnici. Pokud jej už máte v ruce, může být rychlejší než hledání správné aplikace. Hůře se však sdílí. Ztracený klíč nelze na dálku zneplatnit a předání řemeslníkovi nebo návštěvě znamená vyrobit kopii či se osobně potkat.
PIN se hodí pro občasné a sdílené přístupy. Dítě ani host nemusí nosit klíč nebo instalovat aplikaci; uklízečce lze nastavit konkrétní den. U současných klávesnic od Nuki či Tedee mohou být kódy časově omezené a po nastavení fungují bez telefonu u dveří. Zadání několika číslic je pomalejší než přiložení prstu, zato poslouží téměř komukoli a funguje i v rukavicích.
Otisk dává největší smysl stálým obyvatelům, protože jej nelze zapomenout na kuchyňské lince. Každý uživatel se však musí u klávesnice osobně zaregistrovat; pokud čtečka prst nerozpozná, může dostat také PIN. V dvoutýdenním testu Nuki Keypad 2 čtečka fungovala i se studenými a mírně mokrými prsty, rukavice ji přirozeně vyřadily ze hry.
Telefon se hodí hlavně ke správě účtů, kódů a časových oprávnění. U dveří můžete odemknout tlačítkem v aplikaci, automaticky při příchodu nebo přiložením mobilu či hodinek jako při placení kartou. První varianta má nejvíc kroků, druhá pomůže s plnýma rukama a třetí se obejde bez hledání aplikace.
NFC odemykání však závisí na celé sestavě. Keypad 2 NFC potřebuje pro Apple Home Key nebo Samsung Digital Home Key kompatibilní zámek a centrum chytré domácnosti s podporou Matter; bez nich lze dál používat vlastní režim Nuki přes aplikaci. Aqara U200 má PIN a čtečku otisků v balení a s kompatibilním centrem podporuje také Apple Home Key.
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Na automatické otevření si lze rychle zvyknout. V naší recenzi Nuki jsme si pochvalovali příchody s nákupem či pizzou v rukou, kdy zámek nejen odemkl, ale také zatáhl střelku, tedy odpružený jazýček, který drží dveře zavřené, a dveře pootevřel. Zkušenost zároveň ukázala, že při prvním nastavení záleží na správné volbě typu venkovního kování. Po chybné volbě kliky místo pevné tyče se dveře odemkly, ale neotevřely.
Klíč zachrání až správná vložka
U retrofitových zámků bývá z vnitřní strany v cylindrické vložce trvale zasunutý klíč. Běžná vložka pak nemusí přijmout nebo otočit druhý klíč zvenčí. Funkci pro současné ovládání z obou stran výrobci označují jako emergency function, u nás se jí běžně říká prostupová spojka.
Zkouška zabere minutu. Zasuňte jeden klíč zevnitř, mírně jím pootočte a zvenčí zkuste dveře druhým klíčem odemknout. Pokud to nejde, můžete sice chytrý zámek namontovat, ale připravíte se o mechanickou zálohu. Nuki proto doporučuje vložku vyměnit nebo upravit; Tedee takovou instalaci nedoporučuje.
Správná vložka udrží klíč použitelný i tehdy, když se vybije telefon nebo baterie v zámku. Zvenčí odemknete mechanicky, zevnitř lze některé zámky ručně otočit jejich knoflíkem. Cesta k domácnosti bez klíčů tak paradoxně často začíná lepší vložkou právě kvůli mechanické záloze.
Uvnitř tři milimetry pomáhají, venku škodí
Při montáži Aqary U200 rozhodují i tři milimetry. Když vložka na vnitřní straně vyčnívá z kování alespoň o tuto vzdálenost, montážní desku lze sevřít šrouby přímo kolem ní. Při menším přesahu výrobce počítá s lepicí podložkou nebo výměnou vložky. Stejný princip jsme použili také u testované čtvrté generace Nuki.
Na venkovní straně se význam stejných milimetrů obrací. Příliš vysunutou vložku lze snáze uchopit a rozlomit, proto má její tělo krýt odpovídající bezpečnostní kování. Také Policie ČR upozorňuje, že vložka nemá zbytečně přečnívat a spojovací prvky kování nemají být přístupné zvenčí.
Samotný chytrý motorek mechanickou odolnost dveří nezlepší. Elektronika přidá správu vstupu a automatizaci, zvenčí však dál rozhodují dveře, vložka, zámek ve dveřním křídle a kování.
Uvnitř musí zbýt místo pro tělo zařízení. U ven otevíraných dveří potřebuje Tedee GO2 nejméně čtyři centimetry mezi osou vložky a rámem; rozměrný kryt nebo těsně umístěná klika mohou výběr zúžit ještě před porovnáváním aplikací.
Motor kliku nezvedne a křivé dveře nespraví
Motorizovaný zámek umí otočit klíčem a podle nastavení zatáhnout střelku, aby se dveře s koulí nebo tyčí zvenčí pootevřely. Nezvedne však kliku u dveří, které tím před zamčením vysunou vícebodové závory. Nuki takové dveře podporuje, kliku ale musíte zvednout sami. Jinak motor zamčení nedokončí a aplikace ohlásí chybu.
Důležitý je i odpor dveří. Jestli při ručním zamykání musíte křídlo přitlačit, přizvednout nebo přitáhnout, totéž musí zvládnout malý elektromotor. Nuki uvádí, že tužší chod zvyšuje odběr a zkracuje výdrž; při větším odporu může motor zůstat zablokovaný. Seřízení pantů nebo protiplechu proto někdy pomůže více než dražší model.
Rozhoduje i to, co od slova „odemknout“ čekáte. U dveří s venkovní klikou stačí uvolnit závoru a za kliku vzít. U koule či pevné tyče musí motorek ještě zatáhnout střelku, čímž se prodlouží dráha a zvýší spotřeba. Proto záleží na správné kalibraci. V našem testu se dveře po chybném nastavení odemkly, ale chvíli neotevřely.
Klávesnice může stát víc než motorek
Aqara U200 vychází přibližně na 4 600 Kč. V ceně už je venkovní klávesnice s PINem a čtečkou otisků. Původní mechanický klíč zůstává k dispozici, ale vložka musí mít prostupovou spojku. Pokud ji nemá, nastavitelná vložka od Aqary stojí dalších zhruba 940 Kč.
Základní Nuki Go vychází přibližně na 3 600 Kč. Pokud vám stačí odemykání telefonem a mechanickým klíčem, další příslušenství nepotřebujete. Venkovní Keypad 2 NFC s PINem, otiskem a přiložením telefonu však stojí dalších zhruba 4 300 Kč. Příslušenství je v tomto případě dražší než motorek a celá sestava se dostane přibližně na 7 900 Kč.
Podobně staví nabídku Tedee. Model GO2 stojí zhruba 4 000 Kč a Keypad PRO s PINem a otiskem dalších asi 3 100 Kč. Dohromady tedy přibližně 7 100 Kč, pokud dveře nepotřebují novou vložku nebo další úpravu.
Opačný přístup představuje Nuki Ultra za přibližně 8 400 Kč. Výrobce dodává i vlastní nastavitelnou vložku s mechanickými klíči, její výměna je však povinná. PIN ani otisk v základní ceně nejsou, protože vyžadují samostatnou venkovní klávesnici. Vyšší cenou si tu automaticky nekupujete více způsobů vstupu; část platíte za motor, menší tělo, integrované připojení a vložku.
Pět minut u dveří ušetří tisíce
O tom, zda bude chytrý zámek fungovat, často rozhodne několik pohybů a měření přímo u dveří:
- Zasuňte klíče z obou stran a ověřte, že tím vnějším odemknete i při pootočeném klíči uvnitř.
- Zavřené dveře několikrát zamkněte bez tlačení a přitahování. Citelný odpor vyřešte seřízením dřív, než jej svěříte motorku.
- Všimněte si, zda musíte před zamčením zvednout kliku a zda se odemčené dveře zvenčí otevírají klikou, nebo musí zámek ještě zatáhnout střelku.
- Změřte vnitřní přesah vložky a prostor k rámu i klice. Zvenčí zkontrolujte, zda vložka zbytečně nevyčnívá z ochranného kování.
Rodina s dětmi obvykle využije otisk a PIN více než rychlejší motor. V pronajímaném bytě se větší výhodou stanou časově omezené kódy, které lze po odjezdu hosta zrušit bez vracení klíče nebo instalace aplikace. Člověku, který bydlí sám a telefon má stále u sebe, naopak může stačit levnější motorek s automatickým otevřením a mechanickou zálohou.
Pokud však klíč drhne, vložka nefunguje z obou stran nebo ji zvenčí chrání slabé kování, dává větší smysl vložit první peníze právě do dveří. Teprve s hladce fungující mechanikou budou PIN, otisk i telefon spolehlivě ovládat dveře každý den.