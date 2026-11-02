Kim Čong-un vstal z mrtvých a pohádkově zbohatl, kryptoburza Binance přišla o 123 miliard

- Kryptoměnová burza Binance přišla o 6,3 miliardy dolarů, tedy přibližně 136 miliard korun
- Krádež má údajně na svědomí severokorejský režim
- Diktátor Kim Čong-un přitom nedávno čelil podezření, že podlehl mozkové mrtvici
Okolo jedné z nejtvrdších diktatur na světě, Korejské lidově demokratické republiky, je v posledních týdnech poměrně rušno. Éterem se totiž začaly šířit zprávy, že tamní diktátor Kim Čong-un podlehl mozkové mrtvici v čínské nemocnici a vládu se chystá převzít jeho sestra, Kim Jo-čong. Tyto spekulace se v zápětí ukázaly jako nepravdivé, když se diktátor objevil na otevření nového mostu spojujícího Severní Koreu s Čínou. Návrat mezi živé to ale nebyl jen tak ledajaký – koncem minulého měsíce napadla hackerská skupina kryptoburzu Binance, ze které odcizila aktiva v hodnotě 6,3 miliardy dolarů, tedy v přepočtu zhruba 136 miliard korun. A s touto krádeží je spojován právě severokorejský režim.
Severní Korea je spojena s největší krádeží kryptoměn v historii
Alespoň to tvrdí Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI. Úřad tvrdí, že pozoroval aktéry této krádeže a spojil je s převodem tokenů na Ethereum a přípravou na další praní špinavých peněz. „Federální úřad pro vyšetřování zveřejňuje informace, podle nichž je Korejská lidově demokratická republika zodpovědná za krádež virtuálních aktiv v hodnotě více než 6 miliard dolarů z kryptoměnové burzy Binance, ke které došlo přibližně 29. října 2026. FBI označuje tuto konkrétní škodlivou kybernetickou aktivitu Severní Koreje jako ‚TraderTraitor’.“
Poté, co hackeři v rámci rekordní kryptoměnové loupeže ukradli zákazníkům Binance obří částku 6,3 miliardy dolarů, generální ředitel společnosti uvedl, že 90 procent prostředků již bylo nahrazeno a že společnost plánuje uhradit i zbývajících 10 procent. Binance ukradené prostředky hradí přímo, přičemž zbývajících 10 procent tvoří méně likvidní tokeny, jejichž získání podle společnosti může trvat déle.
„Náš závazek zůstává nezměněn: Binance plně pokryje finanční dopady krádeže prostředků, k níž došlo v souvislosti s touto událostí. Tento závazek budeme i nadále naplňovat prostřednictvím měřitelného pokroku, transparentního informování a konkrétních opatření,“ uvedla burza na svém profilu na sociální síti X. Jejich dalším cílem je obnovení služeb výběru prostředků pro uživatele, a to v co nejkratším časovém horizontu.