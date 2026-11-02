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Kim Čong-un vstal z mrtvých a pohádkově zbohatl, kryptoburza Binance přišla o 123 miliard

Michael Chrobok
Michael Chrobok 2. 11. 12:00
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Kim Čong-Un Na Hromadě Etherea (ilustrační obrázek)
  • Kryptoměnová burza Binance přišla o 6,3 miliardy dolarů, tedy přibližně 136 miliard korun
  • Krádež má údajně na svědomí severokorejský režim
  • Diktátor Kim Čong-un přitom nedávno čelil podezření, že podlehl mozkové mrtvici

Okolo jedné z nejtvrdších diktatur na světě, Korejské lidově demokratické republiky, je v posledních týdnech poměrně rušno. Éterem se totiž začaly šířit zprávy, že tamní diktátor Kim Čong-un podlehl mozkové mrtvici v čínské nemocnici a vládu se chystá převzít jeho sestra, Kim Jo-čong. Tyto spekulace se v zápětí ukázaly jako nepravdivé, když se diktátor objevil na otevření nového mostu spojujícího Severní Koreu s Čínou. Návrat mezi živé to ale nebyl jen tak ledajaký – koncem minulého měsíce napadla hackerská skupina kryptoburzu Binance, ze které odcizila aktiva v hodnotě 6,3 miliardy dolarů, tedy v přepočtu zhruba 136 miliard korun. A s touto krádeží je spojován právě severokorejský režim.

Severní Korea je spojena s největší krádeží kryptoměn v historii

Alespoň to tvrdí Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI. Úřad tvrdí, že pozoroval aktéry této krádeže a spojil je s převodem tokenů na Ethereum a přípravou na další praní špinavých peněz. „Federální úřad pro vyšetřování zveřejňuje informace, podle nichž je Korejská lidově demokratická republika zodpovědná za krádež virtuálních aktiv v hodnotě více než 6 miliard dolarů z kryptoměnové burzy Binance, ke které došlo přibližně 29. října 2026. FBI označuje tuto konkrétní škodlivou kybernetickou aktivitu Severní Koreje jako ‚TraderTraitor’.“

Poté, co hackeři v rámci rekordní kryptoměnové loupeže ukradli zákazníkům Binance obří částku 6,3 miliardy dolarů, generální ředitel společnosti uvedl, že 90 procent prostředků již bylo nahrazeno a že společnost plánuje uhradit i zbývajících 10 procent. Binance ukradené prostředky hradí přímo, přičemž zbývajících 10 procent tvoří méně likvidní tokeny, jejichž získání podle společnosti může trvat déle.



Kim Čong-Un v obležení kryptoměn (ilustrační obrázek)



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„Náš závazek zůstává nezměněn: Binance plně pokryje finanční dopady krádeže prostředků, k níž došlo v souvislosti s touto událostí. Tento závazek budeme i nadále naplňovat prostřednictvím měřitelného pokroku, transparentního informování a konkrétních opatření,“ uvedla burza na svém profilu na sociální síti X. Jejich dalším cílem je obnovení služeb výběru prostředků pro uživatele, a to v co nejkratším časovém horizontu.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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