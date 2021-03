Kia ukázala stylový elektromobil EV6. Cíl je jasný – má udávat nový směr značky

Kia v minulém týdnu vypustila několik temných obrázků, které spíše jen naznačovaly podobu nového modelu EV6. Ačkoliv oficiálního představení se dočkáme až v průběhu tohoto měsíce, nyní máme k dispozici konečně pořádné snímky, které vzhled nového elektromobilu odhalují.

Nová designová filozofie značky označovaná jako „Opposites United“ má spojovat protiklady a zároveň přinášet futuristické vozy s progresivním designem a důrazem na uživatelský zážitek. Alespoň takto to vidí aktuální vedoucí designu Karim Habib.

EV6 má vzhled sportovního crossoveru a je nutno zmínit, že se jedná o první čistě bateriový elektromobil (BEV) Kia. Základem je platforma E-GMP, kterou jsme už mohli vidět u nedávno představeného modelu Hyundai Ioniq 5. Na ceny a technické detaily si ale budeme muset ještě počkat.

Ačkoliv se proslýchalo, že Kia by mohla spolupracovat s Applem na vývoji Apple Car, nyní to vypadá, že korejský automobilový gigant na nic nečeká a do zvlněných vod elektromobilů vstupuje na vlastní pěst.