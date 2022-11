Kia, nebo KN? Nové logo korejské automobilky zmátlo tisíce lidí

Mnohé automobilky se časem snaží kromě svých vozů inovovat také svůj marketing a celkový vizuální styl. Nová loga, která bývají jeho středobodem, ale občas vzbuzují rozčarování a často se na ně špatně zvyká. Obzvláště v kombinaci s elektromobily se výrobci snaží vytvořit loga, která s moderností těchto strojů korespondují. Příkladem může být tuzemská Škoda. Ta před nedávnem také odhalila nový styl i logo.

Značka, které se to ale příliš nepovedlo, je jihokorejská Kia. Ačkoliv estetika a vkus je subjektivní, o neúspěchu se určitě dá mluvit v případě, kdy lidé nejsou schopni správně přečíst název společnosti a do internetových vyhledávačů píšou jiná písmena, než jaká se designéři snažili umělecky ztvárnit. Na problém na Twitteru upozornil Ashwinn Krishnaswamy, majitel agentury Forge.coop.

the new kia logo is so unreadable that at least 30k people a month search for the "KN car" ever since its debut pic.twitter.com/jRj25JoAPp

— Ashwinn (@Shwinnabego) November 17, 2022