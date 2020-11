Kdo s koho: nové autonomní řízení Tesly vs. nejzakroucenější ulice světa

Samořiditelná auta jsou stále chytřejší a méně závislá na přítomnosti řidiče. Svědčí o tom také nedávno představený režim „Full Self-Driving“ (FSD) od společnosti Tesla, byť ani ten není plně autonomní, neboť po člověku sedícím na místě řidiče požaduje, aby se chopil volantu a vnímal dění na cestě. A navíc se mu nepodařilo vyzrát na jistou klikatou ulici v San Franciscu.

Zajímavý experiment zrealizoval youtuber Tesla Raj, který své diváky pravidelně informuje o všemožných novinkách o stejnojmenné americké automobilce. Do proslulé ulice Lombard Street vyrazil vybavený beta verzí zmíněného režimu FSD přibližně týden poté, co byla uvolněna pro vybranou skupinu řidičů.

Tesla vs. Lombard Street

Režim FSD nabízí řadu prvků autonomního řízení včetně automatického zatáčení, brzdění, zastavení, otáčení či přejíždění mezi pruhy v městském prostředí. Ještě donedávna přitom systém autonomního řízení – nazvaný příznačně Autopilot – fungoval téměř výhradně na dálnicích a hlavních dopravných tazích.

Full-Self Driving Beta on Lombard Street

Ovšem jakmile Raj spustil režim FSD na vrcholku klikaté Lombard Street, autonomní systém si vyžádal asistenci lidského řidiče v každé zatáčce.

Autonomní řízení do každé rodiny

Pokročilý samořídící systém přitom před několika dny podražil na 10 000 dolarů. Šéf automobilky Elon Musk nicméně uvedl, že by chtěl novinku rozšířit mezi větší počet řidičů ještě do konce letošního roku. Budoucí majitelé by však měli mít na paměti, že i propracovaný režim FSD není dokonalý a překonání náročné překážky stále přenechá lidským rukám.