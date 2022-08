Jsou hry moc drahé? Britská aktivistka tvrdí, že Sony okradlo své zákazníky o 145 miliard

Ve Velké Británii se nejspíš rozhoří soudní spor mezi aktivistkou za lidská práva Alex Neill a společností Sony. PlayStation Store podle ženy zneužívá své role na trhu a zákazníky cíleně okrádá. V žalobě se píše, že japonský technologický gigant poškozuje zákazníky tím, že si za nákupy digitálních her účtuje 30% provizi. O kauze informoval server Sky News.

On Friday I brought a collective action legal claim against Sony PlayStation, which argues that the games console giant breached competition law by unlawfully overcharging PlayStation customers. https://t.co/6pnd4p7nc0

— Alex Neill (@tweeneill) August 22, 2022