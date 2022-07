Na PlayStation 5 míří aktualizace, která přidá vymodlenou funkci

Konzole PlayStation 5 patří bez debat mezi jedno z nejlepších herních zařízení na trhu. Od něj by ovšem nejeden hráč očekával naprosto špičkovou podporu displejů ve všech oblastech, včetně možnosti připojení prakticky k jakémukoli monitoru či televizi. To pochopitelně můžete, avšak až doposud bylo potřeba dát si pozor, jakým rozlišením disponuje. Mohlo se totiž velice snadno stát, že i přes investici do špičkového herního modelu jej nevyužijete na maximum.

Řeč je (především) o monitorech s rozlišením 2K, jinak též označovaných jako Quad HD, 1440p nebo přesným rozlišením 2 560 × 1 440 pixelů. Jejich majitelé se až doposud museli spokojit s hrami ve sníženém Full HD rozlišení, neboť konzole neuměla zmenšit 4K obsah. Tato aktualizace tedy přinese funkci, po které uživatelé volali už od dob PlayStationu 4. Nutno podotknout, že konkurenční Xbox si s 1440p poradí už od uvedení konzole One X.

To ovšem není všechno, co nová aktualizace hráčům přináší. Novinkou je možnost organizovat hry do složek (můžete vytvořit až 15 složek po 100 hrách), porovnání mezi stereo a 3D zvukem, snadnější zobrazení profilů nových přátel, posílání samolepek a hlasových zpráv ve skupinových konverzacích, možnost připojit se ke skupinovému hraní z notifikace, posílání žádostí o sdílení obrazovky či rychlejší přístup k právě probíhajícím herním aktivitám. Beta verze aktualizace je aktuálně distribuována mezi uživateli ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, Velké Británii, Německu a Francii, přičemž ostatní regiony budou brzy následovat.