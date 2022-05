Ještě víc dat za stejnou cenu. Vodafone dělá radost klientům s předplacenou kartou

Vodafone po změnách u tarifů s neomezenými daty sáhl i do nabídky pro fanoušky předplacených karet. Ti nově za stejnou cenu získají dvojnásobek mobilních dat a mohou se těšit také na neomezené SMS i volání, leč pouze v síti červeného operátora. Nové podmínky balíčků pro dobíjecí karty platí ode dneška, tedy od 9. května.

Na základě interních analýz došel Vodafone k tomu, že základní limit mobilních dat, které uživatel za 30 dní v průměru prosurfuje, je 1 GB. Výchozí balíček pro klienty s předplacenou kartou tak zvedl z 500 MB rovnou na 1,2 GB. Zůstává neomezené volání do sítě operátora a také cena 139 Kč měsíčně. Pokud bude dat potřeba o něco víc, zaujme balíček za 249 Kč, který skýtá neomezené volání i SMS v síti Vodafone a 2,5 GB dat (dříve 1,2 GB).

Pokud jste klientem s předplacenou kartou, ale moc neholdujete volání, potěší vás přestavba dvou rozšiřujících balíčků z řady Data + SMS. Za 199 Kč měsíčně získáte SMS v síti Vodafone neomezeně a ještě 2,5 GB dat (předtím také 1,2 GB). Počítat však musíte s cenou 1,51 Kč za každou započatou minutu telefonátu.

Pro ty nejnáročnější předplacenkáře je tu vyšší varianta s 6 GB dat. Ta však již zabrušuje do ranku kompletně neomezených tarifů s běžnou smlouvou na 24 měsíců. Nedávno jsme kupříkladu informovali o tarifu s 3 GB dat, neomezenými SMS zprávami do všech sítí a 130 volnými minutami rovněž do sítí dalších operátorů. Cena přitom činí 336 Kč a je k mání kompletně bez závazku.

Všechny čtyři upravené balíčky pro předplacenou kartu fungují tak, že si je aktivujete v aplikaci Můj Vodafone, případně přes SMS zprávu, a za měsíc od aktivace se automaticky obnoví. Nemusíte tedy nic znovu objednávat – stačí jen, abyste měli na kartě dostatečný kredit.