Vodafone nabízí báječnou slevu na oblíbený neomezený tarif. Není ale pro každého

Vodafone zavádí novou slevu v rámci svých kompletně neomezených tarifů. Oblíbenou nabídku jménem Neomezený Super zlevňuje o 200 Kč v případě, že si k mobilnímu číslu vezmete rovnou i pevný internet. Na ten lze potom uplatnit další slevu. Cena zbývajících dvou neomezených tarifů – Basic a Premium 5G – zůstává beze změny.

Zmíněná nabídka Neomezený Super platí od 2. 5. do 30. 6. a skýtá volání, SMS i mobilní data bez omezení. Jediným háčkem je rychlost přenosu zastropovaná na 10 Mb/s. K tarifu dostanete i slevu na nový mobilní telefon až 4 000 Kč a ještě funkci Zrychlení na maximum, která vám umožní 5× do měsíce na 24 hodin vypnout omezení přenosové rychlosti. Standardní cena je 799 Kč měsíčně, ovšem pokud si „do nákupního košíku hodíte“ i pevný internet, vyjde vás rázem Neomezený Super na 599 Kč měsíčně plus cena samotného internetu. Přitom sleva na pevný internet činí v případě 1Gb i 500Mb varianty 300 Kč.

Dlužno zmínit, že výhodnější ceny měl pro zákazníky s mobilem a pevným internetem Vodafone vždy. Ještě v dubnu činila sleva na tolik propíraný tarif Neomezený Super jen stokorunu. Klient zaplatil 699 Kč a k tomu cenu pevného internetu, případně ještě pronájem modemu.

Bohužel, nová sleva se nevztahuje na drtivou většinu stávajících zákazníků, jak operátor vysvětluje na svých webových stránkách. Stávající zákazník může nabídku využít při navýšení rychlosti pevného internetu, při aktivaci nové takto kombinované nabídky, nebo při přidání nové služby do aktuální kombinované nabídky. Vždy ale jde o to, aby se změnou navýšila současná cena. Na benefit nedosáhnete ani v případě, že jste za poslední půlrok využili některou z akcí Vánoce 2021 nebo Gigabit – výhodně napořád.