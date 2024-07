Ještě jedna aktualizace: Apple připravuje k vydání iOS 17.6, jaké novinky přinese?

Apple před nástupem nové verze iOS 18 plánuje vydat ještě alespoň jednu menší aktualizaci. Během léta by tak měl dorazit update iOS 17.6, který pravděpodobně uzavře kapitolu iOS 17 a připraví uživatele na příchod systému iOS 18. Jaké novinky má tato menší aktualizace přinést a proč byla prý na poslední chvíli změněna?

Na internetových diskuzích se objevily informace o nové aktualizaci pro iPhony, která nese označení „21G79“. Pravděpodobně by se mělo jednat o aktualizaci iOS 17.6, která dorazí ještě před vydáním nové verze iOS 18 v září a která přinese elementární vylepšení stability a opravy chyb.

Apple is preparing to imminently release iOS 17.6, which will come with the build number 21G79. iOS 17.6 has been light on features throughout the beta period, so presumably this version will primarily include bug fixes and improvements.

