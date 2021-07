Jeden musí z kola ven. OxygenOS a ColorOS se slučují do jednoho systému

Přestože značky Oppo i OnePlus od spadají pod čínský konglomerát BBK Electronic, působily donedávna jako dvě samostatné entity, které si maximálně vzájemně vypůjčovaly vybrané technologie. Na začátku loňského roku však začalo výraznější sbližování; nejprve došlo ke sloučení vývojových center, před dvěma týdny pak byla oznámena další fáze slučování, jejíž součástí je i povýšení zakladatele OnePlus Pete Laua na pozici produktového manažera obou značek.

Jakých činností se má druhá vlna slučování týkat, oznámeno nebylo, v tiskové zprávě byly pouze vyzdvihnuté výhody týkající se rychlejších a stabilnějších aktualizací softwaru. To je jedna z odlišností mezi telefony obou značek – smartphony OnePlus pohání systém OxygenOS (v Číně HydrogenOS), telefony Oppo běží na platformě ColorOS. Tento stav ale už dlouho platit nebude.

Společnosti OnePlus před nedávnem unikl manuál pro zaměstnance, který obsahoval odpovědi na některé otázky týkající se slučování s Oppo. Hned v úvodu tohoto materiálu bylo překvapivě zakázáno vyjadřovat se k otázkám týkajících se operačních systémů OxygenOS a ColorOS. Bylo zjevné, že v oblasti softwaru nás čeká nějaká rošáda, což se tento týden potvrdilo.

Just received these talking points on the new relationship between Oppo and OnePlus. Might help to clear up some confusion. pic.twitter.com/mIVyjcmeKD

— Evan Blass (@evleaks) June 18, 2021