Je vám 40 a máte Disney+? Tyhle filmy a seriály by vám neměly uniknout

Disney+ možná platí za službu primárně pro děti a dospívající

To je ale nevhodný stereotyp – jde o streamovací službu s velkým rozsahem

Najdete tam snímky jako Vetřelec a Smrtonosná past či ikonický seriál M*A*S*H

Disney+ vstoupilo na český trh v polovině června a hrdě se postavilo proti silné konkurenci v odvětví VOD platforem, jako je Netflix, HBO Max nebo lokální Voyo. Služba vyjde na 199 Kč měsíčně, respektive 1 990 Kč ročně, a lze ji využívat na televizi, počítači, mobilu i tabletu. Protože hlavní penzum obsahu zajišťuje společnost Disney, tvrdí se o platformě, že je pro děti. Náš dnešní výběr titulů vás však přesvědčí o tom, že i jejich rodiče si tam přijdou na své.

Vetřelec

Znění: české

Ikonický sci-fi trhák Vetřelec si našel na Disney+ cestu po boku všech svých souputníků z této ságy – Vetřelci (druhý díl), Vetřelec 3, Vetřelec: Vzkříšení, Prometheus a nakonec také Vetřelec: Covenant z roku 2017. Kromě toho je plně v českém znění i spin-off s dalším legendárním mimozemšťanem, a sice Vetřelci vs. Predátor z roku 2004.

Pokud vám příběh Vetřelců není známý, jde o naprosto kultovní sci-fi horor, ve kterém potkáváme skupinu astronautů na vesmírné lodi Nostromo. Ta směřuje z mise zpět na Zemi. Z kryospánku je však probudí signál SOS vysílaný z nedaleké planety. Dál už příběh prozrazovat nebudeme, ale vězte, že jde o skutečnou klasiku, kterou by měl vidět každý.

Smrtonosná past

Znění: české

Podle mnohých nejlepší „vánoční“ film, byť svátky klidu a míru zde slouží jen jako pozadí. Další kultovní akční klasika, tentokrát z roku 1988, kde sledujeme Johna McClana, jak doprovází svou manželku na firemní vánoční večírek. Do budovy jejího zaměstnavatele však vtrhnou teroristi a rozpoutají tam hotové peklo na zemi. Ve snímku exceluje Bruce Willis nebo Alan Rickman, ani jednoho už v novém filmu bohužel neuvidíme. Na Disney+ je ke zhlédnutí kromě prvního dílu i zbytek ságy, a to včetně posledního s podtitulem Opět v akci z roku 2013.

Skála

Znění: české

Další příjemná akční legenda, ostatně stačí se podívat na seznam tvůrců: režisér Michael Bay, produkce Jerry Bruckheimer a v hlavních rolích Sean Connery, Ed Harris nebo Nicolas Cage. Pokud vám chybí filmový zážitek z pořádné vojenské akce plné výbuchů a přestřelek, Skála je přesně pro vás. Film z roku 1996 se stopáží dvě a čtvrt hodiny je na Disney+ také kompletně v českém znění.

M*A*S*H

Znění: české

A u války ještě na chvilku zůstaneme. M*A*S*H je satirický komediální seriál, dnes bychom řekli spíše sitcom, odehrávající se v mobilní nemocnici během korejské války. První série vznikla v roce 1972, poslední byla poprvé odvysílána roku 1983, a to na americké stanici CBS. Ostrý a nekorektní humor a citlivě navržené postavy pomohly seriálu k zisku hned 14 cen Emmy. Na Disney+ je tento „Mozart mezi seriály“ ke zhlédnutí celý, a to od 1. do 11. sezony.

Firefly

Znění: české

Na závěr něco pro opravdové znalce. Sci-fi seriály, jako je Star Trek nebo Hvězdná brána, zná asi každý. Co ale Firefly, unikátní mix žánrů sci-fi, western a drama s Nathanem Fillionem v hlavní roli? Seriál od tvůrce Josse Whedona (Buffy, přemožitelka upírů) se dočkal pouze 14 epizod, pak jej televizní stanice Fox zařízla. Na jeho počest pak v roce 2005 vznikl ještě celovečerní film Serenity, který rovněž režíroval a napsal Joss Whedon. Ten si však na Disney+ nepřehrajete, na rozdíl od seriálu, protože jej produkovalo studio Universal.