Je noční režim zbytečný? Modré světlo spánku prospívá, tvrdí nejnovější studie

Už dlouho se říká, že zírat před spaním do displeje telefonu nebo počítače má negativní dopad na kvalitu našeho spánku. To má být zapříčiněno tím, že modré světlo s vlnovou délkou okolo 480 nm blokuje tvorbu neurohormonu melatoninu, který je jinak „odpovědný“ za pocit ospalosti a uvedení těla do spánku.

Dosavadní vědecké poznatky staré asi 20 let předpokládaly, že protein melanopsin reaguje především na konkrétní vlnové délky, ne tolik na celkovou intenzitu světla. Výrobci proto ve svých přístrojích nabízí funkce typu Night Shift (Noční režim), které barvy displeje upraví do teplejších odstínů. Laicky řečeno – prostě zežloutnou. The University of Manchester však nyní představila studii, která je v podstatě v přímém rozporu se současnými doporučeními.

Škodí naopak žluté světlo?

Ve studii se totiž lze dočíst, že je pro naše zdraví prospěšnější v noci používat naopak tlumená světla studeného odstínu. Toto tvrzení je založeno na zjištění, že protein melanopsin reaguje především na intenzitu světla jako takového. Odstín světla má pak význam spíše pro čípky v oku. Ovšem v opačném smyslu, než se dosud předpokládalo. Výzkum ukázal, že modré (studené) světlo mělo menší negativní dopad než teplé žluté světlo stejné intenzity.





Ačkoliv výzkum poukazuje na to, že zásadní je především intenzita světla, jako logické se jeví i vysvětlení, proč má modré světlo v noci menší dopad. Denní světlo je totiž zpravidla teple bílé, samozřejmě pokud není třeba pod mrakem. Se soumrakem se však začne světlo posouvat viditelně do studenějších namodralých barev. Biologické hodiny v těle si tak asociují studenější odstín světla s blížící se nocí.

Tip: přečtěte si náš starší článek o dosavadních poznatcích o efektech modrého světla na náš spánek

Doktor Brown, který výzkum vedl, upozorňuje, že probíhal na myších. Podle něj však mají „dobrý důvod“ se domnívat, že výsledky jsou aplikovatelné i na lidi. To by však znamenalo, že noční režimy naopak váš spánek narušují. Než se tak vědecký rozpor vyřeší definitivně, asi bude nejlepší telefon před spaním nepoužívat vůbec.