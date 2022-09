Jako vesmírný kulečník! NASA vystřelila sondu proti letícímu asteroidu a zasáhla

Vzpomínáte na epizodu seriálu Futurama, ve které americká vláda vyšle posádku společnosti Planet Express, aby odklonila od Země obří shluk vesmírného odpadu? Něco velmi podobného učinila v noci ze včerejška na dnešek americká NASA.

Kolem blízkozemní planetky Didymos až do dnešního brzkého rána poletoval asteroid Dimorphos. Zemi nijak neohrožoval. NASA se však s pomocí dalších vesmírných agentur rozhodla poprvé vyzkoušet systém planetární obrany. V rámci mise Double Asteroid Redirection Test (DART) byla proti asteroidu vyslána robotická sonda, která měla jeden jediný úkol – odklonit vesmírné těleso z jeho běžné trajektorie.

Did you catch the #DARTMission stream live or Didymos it? Impact is over, but the research continues. As scientists delve into data and telescopes release images of the asteroid from their POV, follow @AsteroidWatch and @NASASolarSystem for updates. https://t.co/ZNEYDQVA8Y pic.twitter.com/dn2veS6zbG

— NASA (@NASA) September 27, 2022