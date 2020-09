Jako chameleon. Vivo má smartphone, který umí na přání měnit barvu zad

Smartphony jsou tak trochu jako oblečení. Každý rok jsou v kurzu trochu jiné barvy a výrobci telefonů se těmto trendům přizpůsobují. Smartphone, který je letos „in“, může být příští rok klidně „out“. A jelikož dobám výměnných krytů již dávno odzvonilo, může být pro mnohé jedince problém sladit svůj telefon se zbytkem outfitu. Naštěstí je tu společnost Vivo se svým originálním konceptem.

Prototyp společnosti Vivo umí měnit barvu zadní strany doslova podle přání. Tajemství tkví v použití elektrochromního skla, které mění propustnost na základě elektrických signálů. Že už jste o této technologii ve světě smartphonů slyšeli? Ano! Na začátku letošního roku ji použila společnost OnePlus k zakrytí fotoaparátu u svého konceptuálního telefonu Concept One.

Výhodou této technologie je, že spotřebovává energii pouze při změně průhlednosti. Výrobce tak pouze musí pod sklo umístit nějakou atraktivní barvu a její odstín pak bude možné měnit přímo ze systému. Prototyp od Vivo umí přecházet z bílé do tmavě modré s jemnými záblesky fialových tónů.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL

