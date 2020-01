Jak to bude s Huawei a Google službami, pokud USA zruší sankce?

Společnost Huawei je od května loňského roku součástí tzv. černé listiny Spojených států, což znamená, že nemůže spoléhat na spolupráci s americkými společnostmi. S Huawei nesmí obchodovat ani Google, proto v nových telefonech čínské značky najdeme pouze základní open-source verzi Androidu (AOSP) ochuzenou o YouTube, Gmail a další aplikace a služby od Google. Na tomto Androidu nyní Huawei buduje svůj vlastní ekosystém.

Bude mít Huawei motivaci vrátit se ke Google službám?

Huawei do budování vlastních služeb a aplikací investuje obrovské peníze a snaží se přimět vývojáře, aby plnili jeho obchod aplikací; silným argumentem pro spolupráci je obrovská základna zařízení po celém světě. Otázkou zůstává, zda by se čínský gigant po teoretickém ukončení amerických sankcí k ekosystému od Google vrátil, když už investuje tak velké prostředky do budování vlastního.

Této otázce čelil i rakouský manažer Huawei Fred Wangfei na nedávné tiskové konferenci ve Vídni a odpověděl, že Huawei už se ke Google nevrátí. Cílem tohoto rozhodnutí je prý vytvořit třetí silnou platformu, která bude konkurovat Androidu a iOS, ale bude open-source a plně kompatibilní s Androidem.

Oficiální vyjádření plné otazníků

Slova rakouského manažera poté upřesnila globální pobočka Huawei, která uvedla, že otevřený ekosystém Androidu je stále volbou číslo jedna, pokud jej ale firma nebude moci nadále používat, má schopnost vyvinout si svůj vlastní.

Bohužel se jedná o poměrně šalamounskou odpověď, neboť nespecifikuje, co Huawei považuje za otevřený ekosystém Androidu; zda kompletní systém s Google službami nebo aktuálně používanou verzi AOSP. Pokud je myšlena první možnost, tak to znamená, že Huawei nadále doufá, že se ke Google službám jednou vrátí. Pokud však má Huawei strach i o přístup k AOSP, má předpřipravená zadní vrátka v podobě platformy Harmony OS.

Aktualizováno v 11:35: Přidáváme oficiální vyjádření od českého zastoupení společnosti Huawei: „Ekosystém Android včetně Mobilních služeb Google (Google Mobile Services, GMS) je pro nás první volbou. Právě díky Androidu a GMS jsme se stali světovou dvojkou mezi výrobci chytrých telefonů. Důsledkem zařazení naší společnosti Spojenými státy na takzvaný Seznam entit je, že aktuálně vyvíjíme Mobilní služby Huawei (Huawei Mobile Services, HMS) a nabízíme vývojářům aplikací, aby se k nám v tomto snažení přidali,” říká Gabriela Löbel, PR manažerka produktového portfolia Huawei.