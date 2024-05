Jak si vyrobit funkční filtršaty z Duny? Youtubeři se o to pokusili a výsledek je skvělý

Filtršaty patří mezi jeden z výrazných prvků světa Duny

Skupina youtuberů s názvem Hacksmith Industries vytvořili fungující variantu tohoto obleku

Něž se s ním někdo vydá do skutečné pouště, budou na něm muset ještě zapracovat

Fltršaty jsou nedílnou součástí příběhu Duny od Franka Herbeta, jejíž popularita v poslední době stoupá díky velmi dobře natočené dvoudílné filmové sérii. Není proto divu, že je inspirací pro řadu lidí, včetně YouTube kanálu s názvem Hacksmith Industries, který pustil do výroby skutečných filtršatů. Výsledný produkt sice není zdaleka tak působivý jako filmové rekvizity použité v prvním a druhém dílu Duny, ale i tak jsou skvělou ukázkou lidské vynalézavosti.

Funkční filtršaty jako z Duny

Tito youtubeři nejsou ve tvorbě napodobenin filmových rekvizit žádní nováčci. Již dříve sestrojili například plazmový světelný meč ze světa Star Wars, který dokáže propálit dveře. V tomto nejnovějším videu se však tým pustil do stavby obleku, který dokáže recyklovat jejich pot. Ačkoli v Duně vypadá oblek poměrně jednoduše, ve skutečnosti je vytvoření takového užitečného obleku mnohem složitější. Tým z Hacksmith Industries se nicméně rozhodl udělat při tvorbě nějaké kompromisy – jejich oblek například recykluje pouze pot a vlhkost z dechu.

Aby takový projekt mohl fungovat, začal tým s nepromokavou kombinézou a poté přidal tepelný výměník do zadní části. Ten chladí povrch vnitřní části obleku a umožňuje kondenzaci potu a vlhkosti, která pak může stékat do připravené láhve na pití. K trubici připojili jednosměrnou filtrační masku, která uživateli umožňuje dýchat čerstvý vzduch. Když vydechuje, vlhkost z jeho dechu se zachytí a pošle zpět do sady, kde může kondenzovat, což umožní získat více vody.

I když finální produkt nenabízí stejný velkorozpočtový vzhled jako novější filmy o Duně, skutečné filtršaty dokazují, že technologie používaná k udržení Fremenů naživu není až tak přitažená za vlasy, jak by se někteří mohli domnívat. Než se ale s tímto oblekem bude moci někdo vypravit do pouště, budou na něm muset v Hacksmith Industries ještě zapracovat.