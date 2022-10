Jak dlouhá bude podpora Pixel Watch? Konkurence to umí lépe

Pixel Watch představené v minulém týdnu plní roli referenčního zařízení, na kterém Google ostatním výrobcům ukazuje, jak si představuje hodinky s Wear OS. Nutno podotknout, že po hardwarové stránce je ještě co vylepšovat. A překvapivě ani v oblasti softwaru se Google příliš neodvázal.

Pixel Watch jsou jedny z mála hodinek, které pohání „čistá“ verze platformy Wear OS. Jejím hlavním benefitem by měla být plynulost, stabilita, bezpečnost a příkladná softwarová podpora. Jak ale odhaluje oficiální dokumentace, s podporou to tak slavné nebude.

Pixel Watch budou dostávat aktualizace po dobu tří let, tedy do října roku 2025. O vyložený průšvih se nejedná, nicméně jsou výrobci, kteří se umí o software starat déle – Galaxy Watch 5 má přislíbené čtyři roky aktualizací, u Apple Watch Series 8 se na základě předchozích zkušeností očekává minimálně pětiletá podpora.

Google by měl jít jako tvůrce hardwaru i softwaru příkladem, a to nejen ve světě hodinek, ale i smartphonů. I zde je ale na tom vybraná konkurence lépe – zatímco u Pixelů slibuje tři roky systémových aktualizací a pět let bezpečnostních záplat, Samsung u svých (nejen) vlajkových lodí nabízí čtyři velké systémové updaty.

Hardwarové parametry Google Pixel Watch Konstrukce Rozměry: 41 × 41 × 12,3 mm, hmotnost: 36 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: Exynos 9110, dual-core, 1,15 GHz Cortex-A53, RAM: 2 GB, interní paměť: 32 GB Displej, konektivita a baterie 1,2", AMOLED, rozlišení: 450 × 450 px, NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS: , Baterie: 294 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Ve prospěch internetového hegemona hovoří alespoň rychlost – zatímco u ostatních výrobců zařízení s Androidem si musíte na stěžejní aktualizace počkat, u produktů Pixel je dostanete hned v den vydání. U příštích generací bychom nicméně ocenili alespoň o rok delší podporu.