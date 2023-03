Jak číst zprávy z WhatsAppu bez potvrzení o přečtení? Vyzkoušejte tento jednoduchý trík

Potřebujete zobrazovat textové zprávy bez toho, aby to odesílatel věděl?

WhatsApp nabízí elegantní řešení, jak se vyhnout „zobrazeno“

Stačí na vašem androidovém telefonu využít speciální widget WhatsApp

V současnosti se většina mezilidské komunikace přesunula do chatů a messengerových aplikací. Je to nevyhnutelná evoluce, která započala prvními mobilními telefony a fenoménem SMS zpráv, ze kterých se moderní chatovací aplikace vyvinuly. Současný způsob komunikace má však svá úskalí, jedním z nich je tzv. „zobrazeno“. Nabízí se tedy otázka – lze číst zprávy bez toho, aby druhá strana viděla „zobrazeno“?

WhatsApp má odpověď

Pokud používáte notifikace na zamčené obrazovce vašeho telefonu, nejspíš víte, že když se vám u této notifikace objeví kus textu a vy si ho přečtete, odesílatel neví o tom, že jste si zprávu zobrazili. Řešení je to ale polovičaté – notifikace nezobrazuje celou zprávu, jen úryvek, ani ne celou větu, třeba jen pár slov.

Jestliže ale používáte jako svůj výhradní komunikátor aplikaci WhatsApp, máme pro vás sympatický tip. Pokud potřebujete čas od času zobrazit zprávu bez toho, aniž byste vyslali druhé straně signál „zobrazeno“, můžete využít widget aplikace WhatsApp.

Tento widget na domovské ploše je dostupný pouze pro aplikaci na Androidu a nabízí variabilní velikost 3×2 až 4×6, v závislosti na tom, kolik máte na ploše místa. Proč je widget lepší než výše zmíněné řešení přes zamčenou obrazovku? Zejména protože zobrazuje kompletní obsah textové zprávy (obrázky ani videa ne), a to i v případech relativně dlouhého textu.

Jak nastavit widget WhatsApp na domovskou obrazovku?

Jak už zaznělo, widget je dostupný pouze pro uživatele systému Android. Nemusíte k jeho využívání stahovat nic navíc, stačí vám aplikace WhatsApp a dostatek místa na ploše. Jak widget nastavit?

Na domovské obrazovce vašeho telefonu přejděte do režimu úpravy plochy (většinou delším podržením prstu) Ze všech možností vyberte „Widgety“ V nabídce najděte WhatsApp a zvolte první widget jménem „WhatsApp 4×2“ Umístěte jej kamkoliv na plochu, podržením na widgetu ještě můžete upravit velikost

Ve výchozím stavu widget zobrazuje hlášku „Žádné nepřečtené zprávy“. Zobrazují se vám zde totiž pouze zprávy, které jste si ještě oficiálně nezobrazily. Proto se po přečtení z widgetu odesílateli stále neukazuje „zobrazeno“, ale jen „doručeno“. Pakliže budete chtít na zprávu zareagovat, musíte si ji už zobrazit přímo v aplikaci.

Umí to i další aplikace?

Bohužel, žádné další chatovací aplikace podobný widget nenabízí. Facebook Messenger, Telegram, Signal ani Threema takto obejít „zobrazeno“ neumí.

Existují však aplikace třetích stran, jako je třeba Unseen – No Last Seen, která nabízí funkci zakrýt „zobrazeno“ pro WhatsApp, Messenger, Instagram, Viber, Telegram a mnoho dalších. Unseen podporuje také rozšíření do prohlížeče Chrome.