Jak by vypadal iPhone X ve variantě Jet Black? Na veřejnost unikla fotka prototypu

V dávných dobách, kdy nejnovějším iPhonem byl ten s číslovkou sedm, experimentoval Apple s barvami pro své telefony. Varianta space gray, tedy vesmírně šedá, byla terčem kritiky především proto, že se nejednalo o černou barvu. Ta je u konzervativnějších uživatelů nekompromisně vyžadována. Nejen těm se rozhodl Apple vyjít vstříc a představil barevnou variantu iPhonu 7 s označením Jet Black.

Ta jen málokoho nechala na pochybách, že se jedná o tu nejlepší barvu z dílny Applu. Barevná varianta Jet Black byla na iPhonu 7 naprosto úžasná, což vám potvrdí každý, kdo ji kdy spatřil na vlastní oči.

Měla ale jeden zásadní nedostatek – prakticky ihned po vybalení z krabičky se na ní začaly objevovat vlásečnicové škrábance, které celý dojem notně degradovaly. Po několika měsících používání tak skoro nikdo neměl iPhone 7 v barvě Jet Black bez poskvrnky.

They have tried iPhone X Jet Black before pic.twitter.com/md5p9nNER3

— Mr·White (@laobaiTD) March 12, 2021