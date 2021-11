iRobot Roomba dostal vánoční aktualizaci, která ochrání váš stromeček

Vánoce jsou svátky klidu, nicméně velmi často jim předchází stres z nakupování dárků či velkého úklidu před Štědrým dnem. Právě s úklidem domácnosti nám pomáhají robotické vysavače, jako je například iRobot Roomba. Nyní tyto známé chytré vysavače dostávají speciální vánoční aktualizaci, která ochrání (nejen) váš pečlivě nazdobený stromeček.

V rámci aktualizace dokáží roboti Roomba j7 a j7 Plus uklízet podle předem definovaných zón. Například můžete robotovi určit zónu zahrnující podstavec vánočního stromku, které se vyhne, zatímco zónu v jeho okolí pečlivě uklidí. Díky tomu může robotický vysavač uklízet jehličí opadané z vánočního stromku, aniž by neustále narážel do jeho podstavce a tím ho omylem převrhl. Díky takto definované zóně můžete chytrý vysavač vyslat přímo do požadovaného místa úklidu, aniž by se musel zdržovat úklidem celé domácnosti.

Zároveň se zónami dokáží Roomba j7 a j7 Plus rozpoznat v prostoru boty a ponožky, které už nyní nebudou vláčet po celé domácnosti. Ty tak doplní schopnost vyhnout se volně pohozeným kabelům a zvířecím exkrementům, kterou robotické vysavače dostaly v zářijové aktualizaci.

Kromě vylepšení úklidu usnadní aktualizace i přechod na nový model

Poslední novou funkcí je možnost přenosu úklidových map napříč jednotlivými modely, které podporují jejich sestavování. Při pořízení nového robotického vysavače tak nemusíte čekat, než si zmapuje vaši domácnost, ale rovnou bude uklízet podle dat nasbíraných minulým modelem. Vánoční aktualizace by už nyní měla být k dispozici ke stažení.