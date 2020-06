iPhone SE v testu DxOMark: jedna čočka nestačí

Smartphony Apple iPhone vždy podávaly ve fototestech serveru DxOMark slušné a vyrovnané výkony, byť v bodovém hodnocení se nakonec vždy našly modely s vyšším hodnocením. Redakce DxOMark nyní otestovala nejlevnější iPhone SE z dubna letošního roku a věnovala mu velmi podrobný fototest. Jak dopadl?

iPhone SE: hlavní fotoaparát fotí slušně, sekundární ale bohužel chybí

iPhone SE neobsahuje nijak zvlášť moderní fotovýbavu, hardwarově je fotoaparát stejný jako u iPhone XR, nový je však čipset Apple A13 Bionic, který se stará o zpracování obrazu. A nedělá to nijak špatně, za dobrých světelných podmínek iPhone SE mile překvapil dobrým dynamickým rozsahem, živými a příjemnými barvami, slušnými detaily a přesnou expozicí.

Výsledky se rapidně zhoršovaly s ubývajícím světlem – telefon se nedokázal zbavit šumu a uchovat detaily, podexponovával snímky, a špatně ostřil. K tomu si také musíme připočíst špatný zoom, chybějící ultraširokoúhlé snímky a také nekonzistentní výsledky při tvorbě snímků s rozmazaným pozadím.

Hardwarové parametry iPhone SE (2020) Systém: iOS 13 Rozměry: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm , Hmotnost: 148 gramů Čipset: Apple A13 Bionic RAM: 3 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 4,7", Retina, 750 × 1334 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8 Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 7 Mpx (f/2.2) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: 1 821 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Při natáčení videa iPhone SE zaujal přesnou expozicí, širokým dynamickým rozsahem, dobrým zachováním detailů, slušnou regulací šumu a příjemným vykreslením barev. Na opačné misce vah pak stojí horší stabilizace při chůzi, nestabilita vyvážení bílé v interiéru a exteriéru, horší ostření na pohybující se objekty a viditelná soudkovitost.

Redakce DxOMark udělila iPhone SE skóre 101 bodů, což je navlas stejně jako měl iPhone XR, popř. iPhone 3a. To rozhodně nebyly špatné fotomobily, ale ke špičce jim chybí přesně to, co testovanému iPhone SE – sekundární kamerky pro přiblížení a oddálení scény.